Com emoção, Internacional bate Dente de Leite e leva o Sub-9

Em uma final eletrizante e decidida nos detalhes, a equipe Sub-9 do Internacional conquistou o título da Copa Difusora na manhã deste sábado, 4. Após um empate em 0 a 0 no tempo normal, o time superou o Dente de Leite por 4 a 2 na disputa de pênaltis, no estádio "Lanchão", em Franca.

A partida foi marcada pelo equilíbrio e por defesas fortes de ambos os lados, levando a decisão para as penalidades máximas. Nas cobranças, os jovens atletas do Internacional mostraram frieza e garantiram a vitória e o troféu.

A final colocou frente a frente duas das melhores equipes da competição. O Dente de Leite havia se classificado como líder de seu grupo e chegou à final após vencer a Associação Sabesp. Já o Internacional, que ficou em segundo em sua chave, carimbou o passaporte para a decisão ao superar a equipe do RB Sports na semifinal, coroando sua campanha com o título.