Jovem de 19 morre em grave acidente em Franca

Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, morador de Franca, morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada deste sábado, 4.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, o jovem pilotava uma motocicleta nas proximidades do Centro Médico, sentido Franca a Claraval (MG), quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e colidiu contra um poste.

Heitor chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa de Franca, com politraumatismo. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.

