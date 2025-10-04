Jovem de 19 morre em grave acidente em Franca

Heitor Alexandre Silva Pinto, de 19 anos, morador de Franca, morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada deste sábado, 4.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, o jovem pilotava uma motocicleta nas proximidades do Centro Médico, sentido Franca a Claraval (MG), quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle e colidiu contra um poste.
Heitor chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa de Franca, com politraumatismo. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos.
As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
O corpo do jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e deverá ser liberado nas próximas horas para velório e sepultamento.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram profundamente a morte do jovem.
“Com pesar, recebemos a notícia do falecimento do Heitor, filho de nossa paróquia. Durante muitos anos, participou ativamente do grupo de jovens e serviu com dedicação como acólito. Unimo-nos em oração, pedindo a Deus que o acolha em sua infinita misericórdia e conforte o coração de seus familiares e amigos”, divulgou a Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística.
“Não consigo acreditar que você foi embora tão cedo. Foi um enorme prazer te conhecer e ter a sua amizade por esse tempo nos acampamentos. Descanse em paz, Heitor, estarei rezando pela sua alma!”, escreveu o amigo Gabriel.
