Laura também empreende fuga, sai da casa que parece aprisioná-la e nesse movimento de escape através da janela lembra outra personagem feminina inesquecível na dramaturgia- a Nora, de ‘Casa de Bonecas’, de Ibsen- e não se perca de vista que Aline Bei é formada em Artes Cênicas. Ao fugir, Laura repete a mãe e a avó, e isso confere ao romance um movimento que é circular e, portanto, parece sugerir mais fechamento que abertura, mais recorrência que renovação. A vida que se abre após a fuga dos espaços que seriam de se esperar acolhimento - casa, família e escola- talvez seja marcada no futuro pela solidão dos que escolhem a liberdade e poderia ser entrevista numa frase-dedicatória da autora ‘aos que existem sozinhos’.

Maria Valéria Rezende escreve sobre o romance: ‘abrir estas páginas é deixar-se levar por muitos caminhos, das arquibancadas de um circo a quartos fechados cheios de segredos, e perceber, com os cindo sentidos, a vida que aí se desenrola, não só enquanto palavra escrita, mas com suas dores, sabores, texturas, sons de pranto ou de canto, luzes e sombras.”

Para contar tudo isso, que em síntese é a história de quatro mulheres (uma delas ausente) de diferentes gerações dentro de uma mesma casa modesta frequentada por um adulto abusador e de vez em quando por um padre bizarro, ou seja, uma história marcada também por misoginia e machismo, Aline Bei criou uma nova forma de contar, já diferente da originalidade das suas escritas anteriores, reconhecíveis por frases fragmentadas, pausas surpreendentes, disposição inédita das palavras, usos inusuais do silêncio nos espaços brancos da folha. Em ‘Uma delicada coleção de ausências’ permanecem as minúsculas, ou a ausência das maiúsculas, mas a voz agora aparece em terceira pessoa e o recurso descritivo predomina. O que se diz é tão importante como o que se diz e é na forma que se encontra o ponto de partida para a discussão de toda obra, algo que seduz os críticos e pode racionalmente escapar ao leitor, embora este sempre seja tocado por ela. Por conta disso escreve Mia Couto na contracapa: ’Aline Bei confirma o domínio da arte de contar uma história ao mesmo tempo que inventa uma linguagem poética que devolve à escrita o encanto das vozes que a todos nos pertencem’.