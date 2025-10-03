Comerciante é preso por vender bebidas falsas na região de Franca

Um comerciante foi preso na tarde desta sexta-feira, 3, em São Joaquim da Barra, região de Franca, depois que a Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), apreendeu 37 garrafas de bebidas alcoólicas com suspeita de adulteração em seu estabelecimento.
A ação aconteceu por volta das 14h30, quando os policiais foram ao local investigar a venda de produtos falsificados. O responsável pelo comércio admitiu espontaneamente a comercialização das bebidas irregulares e indicou os itens que estavam à venda.
Entre as bebidas apreendidas estavam uísque e licor. A análise preliminar apontou irregularidades como tampas com bordas irregulares, coloração divergente do produto original, espaço entre tampa e gargalo, ausência do selo de controle fiscal (IPI) em bebidas importadas e volume de líquido inferior ao padrão das embalagens.
Um supermercado local forneceu garrafas originais para comparação, confirmando a fraude.
No momento da abordagem, havia clientes consumindo bebidas em frente ao comércio.
O comerciante foi conduzido à delegacia, autuado em flagrante e permanece preso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.