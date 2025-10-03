03 de outubro de 2025
TRÂNSITO

Acidente entre Santana e Corolla Cross causa lentidão no Centro

Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Toyota Corolla Cross e Volkswagen Santana após a batida no Centro, em Franca
Toyota Corolla Cross e Volkswagen Santana após a batida no Centro, em Franca

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na tarde desta sexta-feira, 3, no cruzamento das ruas Comandante Salgado e Couto Magalhães, no Centro de Franca.

Segundo testemunhas, um dos veículos não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória, o que provocou a colisão. Com o impacto, os carros foram parar na esquina. Nenhum pedestre caminhava pela calçada no momento do acidente.

Os veículos envolvidos foram um Volkswagen Santana e um Toyota Corolla Cross. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. O trânsito no local ficou lento até a remoção dos carros.

