03 de outubro de 2025
Ladrões rendem funcionários e roubam carga de R$ 430 mil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Google Maps
Avenida Reinaldo Chioca, no Parque Progresso, onde aconteceu o crime
Avenida Reinaldo Chioca, no Parque Progresso, onde aconteceu o crime

Ao menos cinco criminosos encapuzados e armados invadiram e roubaram uma transportadora de medicamentos na manhã da última quarta-feira, 1º, na avenida Reinaldo Chioca, no Parque Progresso, em Franca. Além de renderem nove funcionários, os bandidos fugiram com mais de R$ 400 mil em produtos.

O crime aconteceu por volta das 10h15, pouco depois que os veículos de entrega foram carregados para iniciar as rotas. Os suspeitos chegaram em um caminhão e em um Hyundai IX35, entraram no local e anunciaram o assalto.

Armados, eles mandaram as vítimas se deitarem no chão e começaram a retirar os medicamentos que já estavam nos veículos, além de outros armazenados no barracão. Toda a carga foi colocada no caminhão utilizado na ação.

No momento da invasão, havia nove pessoas no prédio. Uma das vítimas foi obrigada a ajudar os criminosos a carregar as mercadorias e sofreu uma fratura no pé esquerdo durante a ação.

Além da carga de medicamentos, os assaltantes levaram celulares de funcionários e também da empresa. O DVR do sistema de segurança foi danificado durante o crime.

A Polícia Militar foi acionada, mas até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o crime.

