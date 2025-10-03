Ladrões rendem funcionários e roubam carga de R$ 430 mil

Ao menos cinco criminosos encapuzados e armados invadiram e roubaram uma transportadora de medicamentos na manhã da última quarta-feira, 1º, na avenida Reinaldo Chioca, no Parque Progresso, em Franca. Além de renderem nove funcionários, os bandidos fugiram com mais de R$ 400 mil em produtos.

O crime aconteceu por volta das 10h15, pouco depois que os veículos de entrega foram carregados para iniciar as rotas. Os suspeitos chegaram em um caminhão e em um Hyundai IX35, entraram no local e anunciaram o assalto.

Armados, eles mandaram as vítimas se deitarem no chão e começaram a retirar os medicamentos que já estavam nos veículos, além de outros armazenados no barracão. Toda a carga foi colocada no caminhão utilizado na ação.