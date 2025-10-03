Ladrões rendem funcionários e roubam carga de R$ 430 mil

Ao menos cinco criminosos encapuzados e armados invadiram e roubaram uma transportadora de medicamentos na manhã da última quarta-feira, 1º, na avenida Reinaldo Chioca, no Parque Progresso, em Franca. Além de renderem nove funcionários, os bandidos fugiram com mais de R$ 400 mil em produtos.
O crime aconteceu por volta das 10h15, pouco depois que os veículos de entrega foram carregados para iniciar as rotas. Os suspeitos chegaram em um caminhão e em um Hyundai IX35, entraram no local e anunciaram o assalto.
Armados, eles mandaram as vítimas se deitarem no chão e começaram a retirar os medicamentos que já estavam nos veículos, além de outros armazenados no barracão. Toda a carga foi colocada no caminhão utilizado na ação.
No momento da invasão, havia nove pessoas no prédio. Uma das vítimas foi obrigada a ajudar os criminosos a carregar as mercadorias e sofreu uma fratura no pé esquerdo durante a ação.
Além da carga de medicamentos, os assaltantes levaram celulares de funcionários e também da empresa. O DVR do sistema de segurança foi danificado durante o crime.
A Polícia Militar foi acionada, mas até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o crime.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.