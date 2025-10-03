Agenda esportiva agita Franca com jogos neste fim de semana

O fim de semana em Franca será cheio de atrações esportivas, com dezenas de jogos e eventos em várias modalidades. A programação, organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura, inclui rodadas do futebol amador, partidas das categorias de base e confrontos importantes das equipes da cidade no basquete, vôlei e handebol.

Destaques com entrada gratuita

Para os torcedores que desejam apoiar os atletas da cidade, haverá quatro eventos com entrada gratuita neste sábado, 4:

Vôlei adaptado 50+: a partir das 9h, no Champagnat, Franca sedia uma etapa regional da APV, com um festival que reunirá equipes de Sertãozinho, Limeira e Nova Odessa.

a partir das 9h, no Champagnat, Franca sedia uma etapa regional da APV, com um festival que reunirá equipes de Sertãozinho, Limeira e Nova Odessa. Basquete masculino sub-15: às 10h, no Pedrocão, a equipe de Franca enfrenta o WCoach pela Copa Revelar.

às 10h, no Pedrocão, a equipe de Franca enfrenta o WCoach pela Copa Revelar. Basquete feminino sub-16: às 15h, também no Pedrocão, as meninas de Franca jogam contra Tupã pelo Campeonato Paulista.

às 15h, também no Pedrocão, as meninas de Franca jogam contra Tupã pelo Campeonato Paulista. Handebol masculino sub-18: às 15h30, no ginásio "Amauri Destro", o time da casa enfrenta Osasco em partida válida pelo Campeonato Paulista.

Futebol amador

O Campeonato Varzeano (Série A e Sub-20) terá 12 jogos. No sábado, as partidas do sub-20 começam às 13h30, seguidas do jogo principal do Varzeano às 15h30, nos campos do Noêmia, Brasilândia (com duas partidas), Santa Terezinha e Continental. No domingo, 5, a rodada acontece no campo do Santa Terezinha, com o sub-20 às 8h30 e o Varzeano às 10h30.

Futebol de base