Agenda esportiva agita Franca com jogos neste fim de semana

O fim de semana em Franca será cheio de atrações esportivas, com dezenas de jogos e eventos em várias modalidades. A programação, organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura, inclui rodadas do futebol amador, partidas das categorias de base e confrontos importantes das equipes da cidade no basquete, vôlei e handebol.
Destaques com entrada gratuita
Para os torcedores que desejam apoiar os atletas da cidade, haverá quatro eventos com entrada gratuita neste sábado, 4:
- Vôlei adaptado 50+: a partir das 9h, no Champagnat, Franca sedia uma etapa regional da APV, com um festival que reunirá equipes de Sertãozinho, Limeira e Nova Odessa.
- Basquete masculino sub-15: às 10h, no Pedrocão, a equipe de Franca enfrenta o WCoach pela Copa Revelar.
- Basquete feminino sub-16: às 15h, também no Pedrocão, as meninas de Franca jogam contra Tupã pelo Campeonato Paulista.
- Handebol masculino sub-18: às 15h30, no ginásio "Amauri Destro", o time da casa enfrenta Osasco em partida válida pelo Campeonato Paulista.
Futebol amador
O Campeonato Varzeano (Série A e Sub-20) terá 12 jogos. No sábado, as partidas do sub-20 começam às 13h30, seguidas do jogo principal do Varzeano às 15h30, nos campos do Noêmia, Brasilândia (com duas partidas), Santa Terezinha e Continental. No domingo, 5, a rodada acontece no campo do Santa Terezinha, com o sub-20 às 8h30 e o Varzeano às 10h30.
Futebol de base
No sábado pela manhã haverá mais oito jogos nos campos do Santa Terezinha, Palmeiras e Continental, envolvendo as categorias sub-11, sub-13 e sub-15.
Copa Difusora
As finais da Copa Difusora foram definidas e ocorrem neste sábado, no “Lanchão”, em Franca. As categorias vão do sub-7 ao sub-15, e os times entram em campo a partir das 8h.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.