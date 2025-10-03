Paróquia em Franca realiza bênção de animais neste sábado

A Paróquia São Judas Tadeu, na Vila Santos Dumont, em Franca, realizará neste sábado, 4, uma bênção aos animais em homenagem a São Francisco de Assis, conhecido como protetor dos animais e da natureza. O santo morreu em Assis, na Itália, em 3 de outubro de 1226, e foi sepultado no dia seguinte, data em que passou a ser celebrada sua memória.

O dia começa às 7h com uma missa em homenagem a São Francisco de Assis, na Comunidade Santa Maria dos Anjos & Paróquia São Judas Tadeu. Em seguida, acontece a bênção aos animais.

Para receber a benção, somente poderão ser levados animais domésticos. O ato será realizado das 9h às 11h, e os donos de pets podem levar seus animais de estimação para serem abençoados.