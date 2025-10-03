Alexandre recebe convite de cônsul dos EUA: 'Franca para o mundo'

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), anunciou nesta sexta-feira, 3, que foi convidado pelo cônsul comercial dos Estados Unidos em São Paulo, Dan Martlack, para participar de um evento no próximo dia 10, no consulado norte-americano na capital paulista, sobre cidades inteligentes e o papel da tecnologia na construção de um futuro mais sustentável.

Segundo Alexandre, o convite representa um passo importante na projeção da cidade no cenário internacional. “Franca para o mundo. É isso mesmo”, afirmou. Ele ressaltou que a aproximação com autoridades americanas abre novas possibilidades de cooperação e visibilidade para as empresas e projetos locais.

No vídeo, Alexandre lembrou ainda que, na semana passada, participou de uma conferência com dezenas de prefeitos norte-americanos, nos Estados Unidos. “Na oportunidade, mostramos inclusive o potencial das empresas de Franca, o espírito acolhedor do nosso povo e como Franca é considerada a segunda melhor cidade do Brasil para se viver”, destacou.