Alexandre recebe convite de cônsul dos EUA: 'Franca para o mundo'

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), anunciou nesta sexta-feira, 3, que foi convidado pelo cônsul comercial dos Estados Unidos em São Paulo, Dan Martlack, para participar de um evento no próximo dia 10, no consulado norte-americano na capital paulista, sobre cidades inteligentes e o papel da tecnologia na construção de um futuro mais sustentável.
Segundo Alexandre, o convite representa um passo importante na projeção da cidade no cenário internacional. “Franca para o mundo. É isso mesmo”, afirmou. Ele ressaltou que a aproximação com autoridades americanas abre novas possibilidades de cooperação e visibilidade para as empresas e projetos locais.
No vídeo, Alexandre lembrou ainda que, na semana passada, participou de uma conferência com dezenas de prefeitos norte-americanos, nos Estados Unidos. “Na oportunidade, mostramos inclusive o potencial das empresas de Franca, o espírito acolhedor do nosso povo e como Franca é considerada a segunda melhor cidade do Brasil para se viver”, destacou.
O prefeito reforçou que a intenção é manter aberto o canal de diálogo com instituições internacionais, com o objetivo de promover o município no exterior e atrair novas oportunidades. “Seguimos mantendo esse canal aberto com as autoridades americanas, promovendo a nossa cidade cada vez mais para o mundo. E assim a gente vai tornando a nossa cidade cada vez melhor para se viver”, concluiu.
O potencial de Franca
Durante a recente viagem aos Estados Unidos, o prefeito Alexandre Ferreira participou da Fall Leadership Meeting 2025, em Oklahoma City, representando a cidade de Franca junto à FNP (Frente Nacional de Prefeitos).
Na ocasião, ele apresentou o porte da cidade - cerca de 380 mil habitantes -, sua produção industrial, geração de renda e qualidade de vida, fatos que deixaram prefeitos americanos “atônitos”, segundo Ferreira.
Ao expor o potencial de Franca, ele destacou ainda os impactos do “tarifaço” sobre os municípios brasileiros, colocando a cidade no debate internacional e fortalecendo possibilidades de cooperação futura.
