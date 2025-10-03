Festa da padroeira da Capelinha começa nesta sexta

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a Capelinha, sob a administração dos Agostinianos Recoletos, promove a partir desta sexta-feira, 3, a programação religiosa e social da Festa da Padroeira 2025, em Franca. Com o tema “Maria, Mãe da Esperança”, as celebrações e festividades ocorrerão de 3 a 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, que também é padroeira do Brasil.

Programação Religiosa - Novena

A novena acontecerá de 3 a 11 de outubro, às 19h. Cada dia será dedicado a um grupo específico da comunidade e contará com um gesto concreto, por meio da doação de alimentos.

Clique na imagem abaixo e veja a programação completa: