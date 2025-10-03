Festa da padroeira da Capelinha começa nesta sexta

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a Capelinha, sob a administração dos Agostinianos Recoletos, promove a partir desta sexta-feira, 3, a programação religiosa e social da Festa da Padroeira 2025, em Franca. Com o tema “Maria, Mãe da Esperança”, as celebrações e festividades ocorrerão de 3 a 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, que também é padroeira do Brasil.
Programação Religiosa - Novena
A novena acontecerá de 3 a 11 de outubro, às 19h. Cada dia será dedicado a um grupo específico da comunidade e contará com um gesto concreto, por meio da doação de alimentos.
Clique na imagem abaixo e veja a programação completa:
Dia da Padroeira – 12 de Outubro
O dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado no domingo, 12 de outubro, contará com uma programação especial:
- Santas Missas: 5h, 7h, 08h30, 10h30 e 16h
- Carreata das Famílias: 9h30, percorrendo todas as comunidades
- Angelus: Oração ao meio-dia
- Procissão: 17h
- Missa Campal: Encerramento às 18h30
XXXV Festap (festa social)
Paralelamente à novena, será realizada a XXXV Festap, a partir desta sexta-feira, 3, seguindo neste sábado, 4, e domingo, 5, voltando no próximo fim de semana, entre os dias 9 e 12, no Pátio de Eventos da Capelinha.
A Festap terá música ao vivo todos os dias a partir das 19h. No dia 12, começa às 9h, com diversas atrações locais.
Em todos os dias, haverá barracas típicas com diversas opções gastronômicas, incluindo fogazza, escondidinho, churrasco, macarrão, torresmo, hambúrguer, doces e picolé, além de bebidas como suco e o tradicional bar. Também terá barracas de pesca e sapato.
