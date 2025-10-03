04 de outubro de 2025
PC apreende pés de maconha e porções da droga durante mandado

Por Laís Bachur | da Redação
Sampi/Franca
A Polícia Civil de Cristais Paulista, com apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a investigações sobre o tráfico de drogas na cidade, na manhã desta sexta-feira, 3.

Durante a operação, os policiais localizaram, em uma das residências, pés de maconha e uma porção da droga já pronta para consumo. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia.

O suspeito, que já possui antecedentes criminais pelo mesmo delito, foi detido e levado para prestar depoimento. Após ser ouvido, foi liberado. O segundo alvo da investigação não foi encontrado.

Segundo a Polícia Civil, as apurações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos.

