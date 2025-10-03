Idoso é preso após amarrar cachorrinha em árvore e espancá-la

Um comerciante de 81 anos foi preso no fim da tarde desta quinta-feira, 2, em Aramina, a 93 km de Franca, após amarrar e agredir uma cadela com pedaços de pau. O caso ocorreu no bairro Brejão.
Segundo o boletim de ocorrência, moradores viram quando o homem teria amarrado a cadela e a atingido na cabeça com um pedaço de madeira. Durante as agressões, ele dizia que a cadela havia matado galinhas de sua propriedade, que circulavam soltas pela rua.
Testemunhas contaram que a cadela é conhecida na comunidade, vive em situação de rua e costuma ser alimentada por vizinhos. Uma testemunha afirmou às autoridades que o suspeito disse que “mandaria o animal para o cemitério”.
A Polícia Militar esteve no local e prendeu o idoso em flagrante. Apesar da justificativa sobre as galinhas, os militares não encontraram aves mortas.
O animal foi resgatado e recebeu atendimento do veterinário municipal. A cadela apresentava ferimentos visíveis e foi encaminhada para observação em uma clínica da cidade. O estado de saúde dela é estável, e ela não corre risco de morte.
A Polícia Militar levou o comerciante até a Delegacia de Polícia de Ituverava. Em seguida, o idoso foi encaminhado para a cadeia do Jardim Guanabara, em Franca.
De acordo com a Lei Federal nº 14.064/2020, crimes de maus-tratos contra cães e gatos podem resultar em pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição da guarda.
