Idoso é preso após amarrar cachorrinha em árvore e espancá-la

Um comerciante de 81 anos foi preso no fim da tarde desta quinta-feira, 2, em Aramina, a 93 km de Franca, após amarrar e agredir uma cadela com pedaços de pau. O caso ocorreu no bairro Brejão.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores viram quando o homem teria amarrado a cadela e a atingido na cabeça com um pedaço de madeira. Durante as agressões, ele dizia que a cadela havia matado galinhas de sua propriedade, que circulavam soltas pela rua.

Testemunhas contaram que a cadela é conhecida na comunidade, vive em situação de rua e costuma ser alimentada por vizinhos. Uma testemunha afirmou às autoridades que o suspeito disse que “mandaria o animal para o cemitério”.