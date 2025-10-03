Sesi Franca e Mogi abrem playoff final do Paulista nesta segunda

Sesi Franca e Mogi começam a decidir o título do Campeonato Paulista de 2025 na próxima segunda-feira, 6, às 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Diferente das fases anteriores, a decisão será disputada em uma série melhor de cinco jogos. A equipe de Helinho, que obteve melhor campanha na fase regular da competição, tem a vantagem de jogar três possíveis partidas em casa.

O segundo e terceiro jogo da série serão nos dias 9 e 10, no ginásio Pedrocão, às 19h, em Franca. O quarto confronto está marcado para o dia 13, às 20h, em Mogi das Cruzes, e o quinto jogo tem data reservada para o dia 15, às 19h, em Franca.

Na fase de playoffs, o Franca, comandado por Helinho, passou pelo Rio Claro, nas quartas de final, e pelo São José dos Campos, nas semifinais. Por sua vez, dirigido por Fernando Penna, eliminou o Paulistano e o Pinheiros.