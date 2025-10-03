Carro capotado é retirado após 5 dias abandonado em rodovia

Após cinco dias capotado às margens da rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG), o carro Ômega azul foi finalmente retirado na manhã dessa quinta-feira, 2. O veículo estava abandonado desde o último domingo, 28, no trecho de curva e subida da via, oferecendo risco a motoristas que trafegavam pelo local.

Durante os dias em que permaneceu no ponto do acidente, o carro acabou sendo saqueado. Pneus e outros pertences foram levados, enquanto a lataria ficou exposta na rodovia. Populares que passam diariamente pelo trecho relataram preocupação com a possibilidade de novos acidentes.

A remoção ocorreu por volta das 11h30 de quinta, quando um guincho esteve no local e retirou o automóvel, liberando completamente a pista.