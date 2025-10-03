Carro capotado é retirado após 5 dias abandonado em rodovia

Após cinco dias capotado às margens da rodovia Tancredo Neves, que liga Franca a Claraval (MG), o carro Ômega azul foi finalmente retirado na manhã dessa quinta-feira, 2. O veículo estava abandonado desde o último domingo, 28, no trecho de curva e subida da via, oferecendo risco a motoristas que trafegavam pelo local.
Durante os dias em que permaneceu no ponto do acidente, o carro acabou sendo saqueado. Pneus e outros pertences foram levados, enquanto a lataria ficou exposta na rodovia. Populares que passam diariamente pelo trecho relataram preocupação com a possibilidade de novos acidentes.
A remoção ocorreu por volta das 11h30 de quinta, quando um guincho esteve no local e retirou o automóvel, liberando completamente a pista.
Em nota, a Prefeitura de Franca explicou que a rodovia é de responsabilidade municipal, mas destacou que a retirada do veículo é obrigação do proprietário ou, em caso de irregularidades legais, da Polícia Militar.
“Caso haja qualquer irregularidade com o veículo, a responsabilidade pela apreensão é da Polícia Militar. Se não houver, cabe ao proprietário providenciar a remoção. Caso não seja retirado em até 15 dias, configura-se como veículo abandonado. A Guarda Municipal, então, notifica o dono com prazo de 10 dias e, persistindo a omissão, realiza a remoção ao Pátio Municipal”, informou a Secretaria de Segurança.
