ROD. RONAN ROCHA

'Era nosso ganha-pão', diz família após perder Kombi em incêndio

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Kelven Melo/EPTV
Momento em que a Kombi pega fogo na rodovia; família foi atendida por funcionários da concessionária
Momento em que a Kombi pega fogo na rodovia; família foi atendida por funcionários da concessionária

“Estávamos indo embora e, de repente, a perua parou. Quando olhamos, já estava cheia de fumaça por dentro. Eu e meu marido saimos correndo, estouramos as duas portas e tiramos minha filha e os netos”.

O relato é d dona de casa Valéria Cristina Fernandes, de 47 anos, moradora no Jardim Aeroporto III, em Franca. Na tarde de quarta-feira, 1º, a Kombi da família pegou fogo na rodovia Ronan Rocha, quando todos voltavam para casa com as compras. Nesta sexta-feira, 3, ainda muito emocionada, Valéria contou ao Portal GCN/Sampi que o veículo era o “ganha-pão” da família.

Dentro do veículo estavam Valéria, o marido, a filha e três netos. No momento em que perceberam as chamas, o pânico tomou conta de todos. “As crianças estavam desesperadas, chorando muito. Foi um alívio ver todo mundo sair ileso, mas a tristeza pela perda foi grande”, acrescenta.

A Kombi, além de transportar a família, era usada pelo marido de Valéria como ferramenta de trabalho. “Era o único meio de renda. Ele levava turmas para as roças. Agora não tem como comprar outra”, disse, entre lágrimas.

Além do veículo, os mantimentos recém-comprados no supermercado atacadista do bairro São Miguel também foram destruídos no incêndio. Para a família, que já enfrentava dificuldades financeiras, o prejuízo é imensurável.

Apesar da dor pela perda, Valéria agradece por todos estarem bem. Ainda assim, pede ajuda, já que a família ficou sem o veículo e sem os alimentos. Quem puder colaborar pode entrar em contato diretamente pelo telefone (16) 99462-0897.

