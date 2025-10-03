'Era nosso ganha-pão', diz família após perder Kombi em incêndio

“Estávamos indo embora e, de repente, a perua parou. Quando olhamos, já estava cheia de fumaça por dentro. Eu e meu marido saimos correndo, estouramos as duas portas e tiramos minha filha e os netos”.

O relato é d dona de casa Valéria Cristina Fernandes, de 47 anos, moradora no Jardim Aeroporto III, em Franca. Na tarde de quarta-feira, 1º, a Kombi da família pegou fogo na rodovia Ronan Rocha, quando todos voltavam para casa com as compras. Nesta sexta-feira, 3, ainda muito emocionada, Valéria contou ao Portal GCN/Sampi que o veículo era o “ganha-pão” da família.

Dentro do veículo estavam Valéria, o marido, a filha e três netos. No momento em que perceberam as chamas, o pânico tomou conta de todos. “As crianças estavam desesperadas, chorando muito. Foi um alívio ver todo mundo sair ileso, mas a tristeza pela perda foi grande”, acrescenta.