Não sabe onde jogar o lixo? Prefeitura oferece guia de descarte

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Sofás velhos, eletrônicos quebrados, remédios vencidos e galhos de árvores. Muitos francanos têm dúvidas sobre a forma correta de descartar esses itens. Para combater o descarte irregular, a Prefeitura de Franca está oferecendo uma série de serviços gratuitos e específicos para cada tipo de resíduo.

Uma das principais iniciativas é o Serviço de Recolha Agendada, criado no início de 2025 para buscar móveis e objetos grandes na casa das pessoas. O serviço já evitou que mais de 45 toneladas de materiais fossem descartadas ilegalmente em terrenos e vias públicas. Para solicitar a recolha, basta ligar para o 0800-591-6842 ou usar o aplicativo ‘Cidade Atende’.

A Secretaria de Meio Ambiente alerta que o descarte irregular é crime ambiental e pode ser denunciado à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.

Onde descartar outros materiais:

  • Móveis, recicláveis e entulho (até 1m³): Nos quatro Ecopontos da cidade (City Petrópolis, Jd. Portinari, Jd. Luíza 2 e Pq. das Esmeraldas).
  • Galhos e resíduos vegetais: No Aterro de Galhos (avenida Sidney Romeu de Andrade).
  • Eletrônicos (computadores, celulares): Na Fundação Allan Kardec ou no projeto ‘Recicle Certo’ do Uni-Facef.
  • Medicamentos vencidos, seringas e agulhas: Em qualquer UBS, ESF, UPA ou Pronto-Socorro da cidade.
  • Gesso: Na sede da EMDEF (Distrito Industrial).
  • Lâmpadas: Em quatro pontos de coleta parceiros (informações no site da Prefeitura).

Informações detalhadas sobre todos os pontos e serviços podem ser encontradas no site da Prefeitura de Franca, na página da Secretaria de Meio Ambiente.

