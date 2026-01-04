Sofás velhos, eletrônicos quebrados, remédios vencidos e galhos de árvores. Muitos francanos têm dúvidas sobre a forma correta de descartar esses itens. Para combater o descarte irregular, a Prefeitura de Franca está oferecendo uma série de serviços gratuitos e específicos para cada tipo de resíduo.

Uma das principais iniciativas é o Serviço de Recolha Agendada, criado no início de 2025 para buscar móveis e objetos grandes na casa das pessoas. O serviço já evitou que mais de 45 toneladas de materiais fossem descartadas ilegalmente em terrenos e vias públicas. Para solicitar a recolha, basta ligar para o 0800-591-6842 ou usar o aplicativo ‘Cidade Atende’.

A Secretaria de Meio Ambiente alerta que o descarte irregular é crime ambiental e pode ser denunciado à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.

Onde descartar outros materiais: