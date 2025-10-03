Shekinah leva fé e explosão de cores ao Santuário de Santa Rita

O Santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia (MG), será palco neste domingo, 5, de um encontro voltado para a juventude católica: o Shekinah - A Festa das Cores. A iniciativa pretende reunir jovens, crismandos e integrantes da Renovação Carismática Católica em um dia de espiritualidade, música e celebração.

A programação tem início às 10h, com a Santa Missa, considerada o momento central do evento. No período da tarde, às 14h, acontece o Momento Jovem, com música, animação e atividades preparadas especialmente para os participantes. Logo em seguida, às 15h, será realizada a tradicional Festa das Cores, marcada por dança, música e o uso de pó colorido, simbolizando a alegria da fé.

De acordo com os organizadores, o Shekinah vai além da proposta festiva, sendo uma oportunidade de comunhão e renovação espiritual para a juventude. “Queremos proporcionar uma experiência alegre, dinâmica e profundamente cristã”, destacam.