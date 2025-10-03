Após furto na porta de casa, Theo é devolvido à família

Depois de mais de duas semanas de angústia, o cachorrinho Theo, de 8 anos, foi finalmente devolvido aos tutores na noite dessa quarta-feira, 1º, no Jardim do Éden, em Franca. O animal, da raça Shih Tzu, havia sido furtado na porta de sua casa no dia 13 de setembro, e desde então sua família vivia dias de apreensão, especialmente porque ele é epilético e depende de medicação diária.

Segundo o tutor, Lucas Costa, o reencontro aconteceu por volta das 23h30. “Graças a Deus devolveram o Théo. Ontem estávamos deitados em casa, quando recebi uma ligação de uma pessoa que não disse nada. Minutos depois, chegou uma mensagem: ‘Seu cachorro está na porta da sua casa, onde eu peguei’. Saí correndo, abri o portão e o Théo já entrou direto”, contou, emocionado.

O reencontro trouxe alívio e lágrimas para a família, que não escondeu a emoção após os 15 dias sem notícias do cãozinho. “Ele estava sujo, cheio de nós no pelo, mas já vai passar pelo veterinário e depois pelo pet shop. Só temos a agradecer a todos que nos ajudaram. Agora o Théo está bem e em casa, e isso é o mais importante”, completou Lucas.

Como tudo aconteceu