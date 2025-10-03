Após furto na porta de casa, Theo é devolvido à família

Depois de mais de duas semanas de angústia, o cachorrinho Theo, de 8 anos, foi finalmente devolvido aos tutores na noite dessa quarta-feira, 1º, no Jardim do Éden, em Franca. O animal, da raça Shih Tzu, havia sido furtado na porta de sua casa no dia 13 de setembro, e desde então sua família vivia dias de apreensão, especialmente porque ele é epilético e depende de medicação diária.
Segundo o tutor, Lucas Costa, o reencontro aconteceu por volta das 23h30. “Graças a Deus devolveram o Théo. Ontem estávamos deitados em casa, quando recebi uma ligação de uma pessoa que não disse nada. Minutos depois, chegou uma mensagem: ‘Seu cachorro está na porta da sua casa, onde eu peguei’. Saí correndo, abri o portão e o Théo já entrou direto”, contou, emocionado.
O reencontro trouxe alívio e lágrimas para a família, que não escondeu a emoção após os 15 dias sem notícias do cãozinho. “Ele estava sujo, cheio de nós no pelo, mas já vai passar pelo veterinário e depois pelo pet shop. Só temos a agradecer a todos que nos ajudaram. Agora o Théo está bem e em casa, e isso é o mais importante”, completou Lucas.
Como tudo aconteceu
O desaparecimento ocorreu no dia 13 de setembro, em questão de minutos. De acordo com o boletim de ocorrência, Lucas abriu o portão de casa, para colocar um inseto para fora. Nesse instante, sem que ele percebesse, Theo passou por suas pernas e ficou do lado de fora.
Apenas três minutos depois, estranhando a ausência do cãozinho, o tutor começou a procurá-lo pela casa. Ao não encontrá-lo, conferiu as câmeras de segurança e descobriu que o pior havia acontecido: Theo havia sido levado por criminosos.
Desde então, familiares e amigos iniciaram campanhas nas redes sociais para tentar localizar o animal, alertando ainda sobre sua condição de saúde delicada.
