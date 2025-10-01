Sesi Franca atropela São José e vai à final do Paulista

O Sesi Franca Basquete despachou o São José por 91 a 54 na noite desta quarta-feira, 1º, no ginásio "Pedrocão", em Franca, garantindo a vaga na final do Campeonato Paulista de 2025.

Com a vitória, a equipe francana, comandada por Helinho Garcia, fechou o playoff da semifinal, melhor de três, por 2 a 0.

Agora, o Sesi Franca aguarda o vencedor da outra semifinal entre Mogi e Pinheiros. A série está 1 a 0 para a equipe mogiana. O segundo duelo será nesta quinta-feira, 2, em Mogi das Cruzes.

O jogo