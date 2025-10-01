Sesi Franca atropela São José e vai à final do Paulista

O Sesi Franca Basquete despachou o São José por 91 a 54 na noite desta quarta-feira, 1º, no ginásio "Pedrocão", em Franca, garantindo a vaga na final do Campeonato Paulista de 2025.
Com a vitória, a equipe francana, comandada por Helinho Garcia, fechou o playoff da semifinal, melhor de três, por 2 a 0.
Agora, o Sesi Franca aguarda o vencedor da outra semifinal entre Mogi e Pinheiros. A série está 1 a 0 para a equipe mogiana. O segundo duelo será nesta quinta-feira, 2, em Mogi das Cruzes.
O jogo
O Franca começou a construir a classificação com uma cesta do Lucas Dias, logo no segundo ataque da partida. Com ótimo aproveitamento ofensivo, o time da casa venceu o primeiro período por 27 a 15 e ampliou no segundo quarto para 24 a 14, indo para o intervalo com 22 pontos de vantagem: 51 a 29.
A equipe de São José dos Campos, comandada por Régis Marrelli, voltou melhor do intervalo buscando uma reação rápida, mas o Franca manteve o ritmo e não deixou o adversário crescer na partida. O terceiro período terminou empatado em 17 pontos.
A equipe da casa sustentou o placar e ainda abriu 37 pontos de diferença sobre o rival. Agora vai em busca do seu 17º título estadual. O último período ficou 23 a 8 para Franca.
Os destaques do Franca foram Lucas Dias, com 15 pontos, Georginho, Mineiro e Zu Jr., com 12 cada, e Bennett, com 11. Pelo São José, os principais nomes foram Adyel e Lessa, que anotaram 14 e 11 pontos, respectivamente.
