CDHU inicia atendimento para renegociação de dívidas em Franca

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) iniciou na quarta-feira, 1º, uma nova ação de atendimento em Franca para renegociação de dívidas de moradores - a Carreta Móvel. A iniciativa, que vai até este sábado, 4, ocorre no Poliesportivo do Leporace, na avenida Abrahão Brickmann, e conta com o apoio da Prefeitura de Franca.

O atendimento funciona das 9h às 18h de quarta a sexta-feira e das 9h às 15h no sábado. Entre os moradores atendidos, estão famílias com contratos em prédios dos bairros City Petrópolis, Leporace, Parque Dom Pedro e Jardins Santa Bárbara e Alvorada. Além da renegociação, também são oferecidos serviços gratuitos de emissão de boletos, formalização de acordos, revisão de prestações e escrituras, além de esclarecimentos sobre transferências de financiamento.

Segundo o dirigente regional da CDHU, Fábio Oliveira Dias, a expectativa é receber entre 500 e 600 pessoas até o fim da semana.