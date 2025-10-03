CDHU inicia atendimento para renegociação de dívidas em Franca

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) iniciou na quarta-feira, 1º, uma nova ação de atendimento em Franca para renegociação de dívidas de moradores - a Carreta Móvel. A iniciativa, que vai até este sábado, 4, ocorre no Poliesportivo do Leporace, na avenida Abrahão Brickmann, e conta com o apoio da Prefeitura de Franca.
O atendimento funciona das 9h às 18h de quarta a sexta-feira e das 9h às 15h no sábado. Entre os moradores atendidos, estão famílias com contratos em prédios dos bairros City Petrópolis, Leporace, Parque Dom Pedro e Jardins Santa Bárbara e Alvorada. Além da renegociação, também são oferecidos serviços gratuitos de emissão de boletos, formalização de acordos, revisão de prestações e escrituras, além de esclarecimentos sobre transferências de financiamento.
Segundo o dirigente regional da CDHU, Fábio Oliveira Dias, a expectativa é receber entre 500 e 600 pessoas até o fim da semana.
“Esse atendimento itinerante busca estar mais próximo das famílias. Muitas vezes, a dificuldade é de informação, e aqui podemos orientar sobre renegociações, comprovantes de perda de renda e regularização de contratos. A ideia é facilitar”, disse.
Para quem pretende buscar o serviço, a recomendação é levar documentos como RG, CPF, boletos, contratos de gaveta ou procurações, dependendo da situação de cada imóvel.
“Mesmo quando o atendimento não é finalizado na hora, a pessoa recebe a orientação do que precisa trazer e pode voltar. O objetivo é resolver”, acrescentou Fábio.
Entre os atendimentos realizados, Maria Regina Sobrinha, de 62 anos, buscava regularizar a escritura do imóvel da família após a morte da mãe. “Preciso da escritura da casa para fazer o inventário. O atendimento foi muito satisfatório e agora vou procurar a Defensoria Pública para dar andamento ao processo”, relatou.
Fernando César de Almeida Cruz, de 67 anos, procurou o local para esclarecer um débito que se arrasta há anos. “Há dois anos eu pagava em dia, mas o banco devolveu um pagamento. No site e na Prefeitura, não consegui resolver. Disseram que só poderia quitar à vista, R$ 15 mil, e fiquei esperando. Agora espero que aqui consigam resolver”, contou.
O atendimento segue até sábado no Poliesportivo do Leporace. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 000 2348, da CDHU.
