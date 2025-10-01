Franca: vizinhos sentem forte cheiro, e PM localiza mulher morta

Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta dentro de sua casa, em estado de decomposição, na noite dessa terça-feira, 30, no bairro Chácara Santo Antônio, em Franca.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima morava sozinha em um prédio com quatro apartamentos, na rua Oswaldo Gaspar. Um vizinho acionou a Polícia Militar após sentir um forte odor vindo do imóvel e não obter resposta da moradora.

Ao chegarem, os policiais também notaram o cheiro e, sem conseguir contato com familiares, tiveram de arrombar a porta. A mulher foi encontrada já sem vida, deitada em sua cama, em avançado estado de decomposição.