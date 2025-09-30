Vítima de colisão entre Franca e Batatais é gerente de fazendas

Foi identificado como Alcides Ferreira Luiz, de 60 anos, o motociclista que morreu na noite desta terça-feira, 30, em um acidente na rodovia Rionegro e Solimões, em Franca. Ele trabalhava como gerente de fazendas de café na região.
A colisão aconteceu no sentido Franca–Batatais. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro, um Ford Fiesta, atingiu a traseira da motocicleta e arrastou o veículo por mais de 100 metros até parar com a moto presa na frente.
De acordo com o relato do motorista do carro, o motociclista estaria parado no meio da pista no momento do impacto. Alcides morreu na hora.
O capacete e as peças de roupa da vítima ficaram a metros do local do corpo e de onde o carro e a moto pararam.
A rodovia estava em condições de tráfego. O trecho precisou ser isolado para o trabalho da perícia e para a retirada dos veículos.
Equipes da Polícia Militar, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e DER (Departamento de Estradas e Rodagem) estiveram na rodovia. Um boletim de ocorrência foi registrado.
O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para álcool.
