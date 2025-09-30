Vítima de colisão entre Franca e Batatais é gerente de fazendas

Foi identificado como Alcides Ferreira Luiz, de 60 anos, o motociclista que morreu na noite desta terça-feira, 30, em um acidente na rodovia Rionegro e Solimões, em Franca. Ele trabalhava como gerente de fazendas de café na região.

A colisão aconteceu no sentido Franca–Batatais. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro, um Ford Fiesta, atingiu a traseira da motocicleta e arrastou o veículo por mais de 100 metros até parar com a moto presa na frente.

De acordo com o relato do motorista do carro, o motociclista estaria parado no meio da pista no momento do impacto. Alcides morreu na hora.