Polícia apreende aluno 16 anos com faca em escola de Franca

Um aluno de 16 anos entrou com uma faca na Escola Estadual "Professor Hélio Palermo", na rua Alfredo Casale, no Jardim Dermínio, em Franca, na manhã desta terça-feira, 30. O adolescente, em surto, tentou atingir outro estudante com quem teria tido desavenças.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente após o jovem ser visto portando a arma dentro da unidade. Durante a ocorrência, o aluno ameaçava outro colega de sala.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi chamado e compareceu à escola. O adolescente foi contido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), acompanhado de dois assistentes sociais. Os pais do estudante foram chamados e, após ser ouvido, o menor foi liberado. A faca ficou apreendida.
O Portal GCN/Sampi entrou em contato com a direção da escola e a Secretaria da Educação, mas até a publicação deste texto não obteve retorno.
