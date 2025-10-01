Alunos do Senac apresentam 'Bravio Guará' no Sesi e Sesc

O público de Franca terá a oportunidade de assistir gratuitamente ao espetáculo Bravio Guará, desenvolvido pelos estudantes do curso Técnico em Teatro do Senac Franca, nesta quarta-feira, 1º, e quinta-feira, 2, sempre às 19h30. As apresentações acontecem no Sesi e no Sesc da cidade, em mais uma ação conjunta das instituições.
A montagem é resultado de um processo pedagógico que alia pesquisa em Teatro Físico e Dança-Teatro, explorando práticas colaborativas entre o elenco. Inspirado no best seller Mulheres que correm com os lobos, da psicanalista Clarissa Pinkola Estés, o espetáculo mergulha em símbolos, mitos e narrativas ligados ao universo feminino arquetípico, trazendo reflexões sobre ancestralidade e os impactos na mulher contemporânea.
De acordo com a proposta cênica, a dramaturgia é construída por meio de ações corporais e imagens poéticas que remetem a ciclos, memórias e estruturas mitológicas. A obra, que une diferentes linguagens contemporâneas, valoriza o trabalho coletivo e a criação artística compartilhada.
Além de integrar a programação cultural de Franca, a iniciativa reforça o papel do Senac, Sesi e Sesc no fortalecimento da arte como ferramenta de formação cidadã. “O curso Técnico em Teatro, oferecido pelo Senac Franca, contribui de forma decisiva para o fortalecimento das iniciativas culturais do município, ao formar artistas e agentes culturais com sólida base técnica, visão crítica e sensibilidade social”, destacou Fábio Leme, gerente do Senac Franca.
Cursos de teatro e graffiti estão com inscrições abertas
O Senac lembra ainda que o curso Técnico em Teatro e o curso livre Técnicas de Graffiti para Murais Artísticos estão com inscrições abertas. As vagas contam com bolsas de estudo 100% gratuitas pelo Programa Senac de Gratuidade, com inscrições disponíveis sempre a partir de 20 dias antes do início das aulas, pelo site www.sp.senac.br/senac-franca.
Programe-se
O espetáculo teatral Bravio Guará será apresentado no Sesi Franca, localizado na avenida Santa Cruz, no bairro Santa Cruz, nesta quarta-feira, 1º, às 19h30. Na quinta-feira, 2, a peça será encenada no Sesc Franca, na avenida Doutor Ismael Alonso y Alonso, 3.071, também às 19h30. A entrada é gratuita e aberta ao público.
