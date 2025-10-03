Do rap à viola caipira: Sesc tem shows gratuitos em outubro

O Sesc Franca, localizado na avenida Doutor Ismael Alonso y Alonso, 3.071, anunciou sua programação musical para o mês de outubro, trazendo uma agenda diversificada que viaja por diferentes estilos da música brasileira e latina. Com shows que vão do rap contemporâneo à música sertaneja de raiz, o público poderá conferir, em sua maioria gratuitamente, uma série de apresentações que celebram a diversidade cultural.

A programação começou já na quinta-feira, 2 de outubro, com o rapper Síntese, que apresentou seu novo show misturando boom bap, funk e influências da MPB. Nesta sexta-feira, 3, é a vez do grupo Clarianas, que traz um espetáculo de cantos ancestrais femininos, evocando tradições indígenas e ritmos afro-brasileiros.

O mês também será marcado por homenagens à música de raiz. No dia 19, Mateuzim da Viola & Convidados celebram o universo da cultura caipira. E no dia 25, o violeiro Paulo Freire presta um tributo especial ao centenário de Inezita Barroso, em um show com canções e causos. Este será o único evento com venda de ingressos, que começam a ser comercializados no dia 14 de outubro.