Do rap à viola caipira: Sesc tem shows gratuitos em outubro

O Sesc Franca, localizado na avenida Doutor Ismael Alonso y Alonso, 3.071, anunciou sua programação musical para o mês de outubro, trazendo uma agenda diversificada que viaja por diferentes estilos da música brasileira e latina. Com shows que vão do rap contemporâneo à música sertaneja de raiz, o público poderá conferir, em sua maioria gratuitamente, uma série de apresentações que celebram a diversidade cultural.
A programação começou já na quinta-feira, 2 de outubro, com o rapper Síntese, que apresentou seu novo show misturando boom bap, funk e influências da MPB. Nesta sexta-feira, 3, é a vez do grupo Clarianas, que traz um espetáculo de cantos ancestrais femininos, evocando tradições indígenas e ritmos afro-brasileiros.
O mês também será marcado por homenagens à música de raiz. No dia 19, Mateuzim da Viola & Convidados celebram o universo da cultura caipira. E no dia 25, o violeiro Paulo Freire presta um tributo especial ao centenário de Inezita Barroso, em um show com canções e causos. Este será o único evento com venda de ingressos, que começam a ser comercializados no dia 14 de outubro.
A agenda conta ainda com os ritmos caribenhos do grupo Quimbará (dia 16) e encerra com uma grande festa local: no dia 26 de outubro, o grupo francano Pindureta comanda o Baile de Samba, com um repertório que passeia pelo samba-rock, pagode dos anos 90 e clássicos do samba de raiz.
Com exceção do show de Paulo Freire, que custará R$ 15 (credencial plena), R$ 25 (meia), R$ 50 (inteira), todas as outras apresentações são gratuitas. A programação completa, com horários e locais de cada show, pode ser consultada no portal do Sesc SP, basta clicar aqui.
