Empresária tem R$ 100 mil em prejuízos após novo furto em Franca

Um homem foi preso dentro de um depósito de roupas e acessórios na rua Major Claudiano, região central de Franca, na manhã desta terça-feira, 30.

O suspeito foi surpreendido pela Polícia Militar quando estava no telhado. Ele vestia bermuda, camiseta e tênis retirados do estoque do próprio local.

Segundo a proprietária, na madrugada anterior, criminosos já haviam invadido o depósito, levando diversas peças, como bermudas, calças, camisetas, tênis e chinelos. Durante a ação, cortaram a fiação elétrica e destruíram o DVR para impedir que as câmeras flagrassem o crime.