Empresária tem R$ 100 mil em prejuízos após novo furto em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Homem sendo apresentado ao delegado após ser preso pela Polícia Militar
Um homem foi preso dentro de um depósito de roupas e acessórios na rua Major Claudiano, região central de Franca, na manhã desta terça-feira, 30.

O suspeito foi surpreendido pela Polícia Militar quando estava no telhado. Ele vestia bermuda, camiseta e tênis retirados do estoque do próprio local.

Segundo a proprietária, na madrugada anterior, criminosos já haviam invadido o depósito, levando diversas peças, como bermudas, calças, camisetas, tênis e chinelos. Durante a ação, cortaram a fiação elétrica e destruíram o DVR para impedir que as câmeras flagrassem o crime.

A empresária acredita que o homem preso seja integrante do bando e que tenha retornado para furtar novamente. Apenas nesse último ataque, os prejuízos já ultrapassam R$ 100 mil.

Este foi o quinto furto registrado no depósito somente neste ano.

