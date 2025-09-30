Empresária tem R$ 100 mil em prejuízos após novo furto em Franca

Um homem foi preso dentro de um depósito de roupas e acessórios na rua Major Claudiano, região central de Franca, na manhã desta terça-feira, 30.
O suspeito foi surpreendido pela Polícia Militar quando estava no telhado. Ele vestia bermuda, camiseta e tênis retirados do estoque do próprio local.
Segundo a proprietária, na madrugada anterior, criminosos já haviam invadido o depósito, levando diversas peças, como bermudas, calças, camisetas, tênis e chinelos. Durante a ação, cortaram a fiação elétrica e destruíram o DVR para impedir que as câmeras flagrassem o crime.
A empresária acredita que o homem preso seja integrante do bando e que tenha retornado para furtar novamente. Apenas nesse último ataque, os prejuízos já ultrapassam R$ 100 mil.
Este foi o quinto furto registrado no depósito somente neste ano.
