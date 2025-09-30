CDHU lança opção de financiamento com parcelas fixas por 30 anos

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) anunciou uma nova política de financiamento que trará mais previsibilidade para futuros mutuários em todo o Estado. A principal novidade é a opção de escolher um modelo de pagamento com parcelas fixas por 30 anos.

Na região de Franca, mais de 240 famílias que aguardam a entrega de moradias em Igarapava e São José da Bela Vista já serão beneficiadas pela mudança.

Com as novas regras, o comprador poderá optar entre duas modalidades: