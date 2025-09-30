CDHU lança opção de financiamento com parcelas fixas por 30 anos

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) anunciou uma nova política de financiamento que trará mais previsibilidade para futuros mutuários em todo o Estado. A principal novidade é a opção de escolher um modelo de pagamento com parcelas fixas por 30 anos.
Na região de Franca, mais de 240 famílias que aguardam a entrega de moradias em Igarapava e São José da Bela Vista já serão beneficiadas pela mudança.
Com as novas regras, o comprador poderá optar entre duas modalidades:
- Modelo Tradicional: Parcelas que começam em 20% da renda familiar, com reajuste anual pela inflação (IPCA).
- Novo Modelo: Parcelas fixas, calculadas em 30% da renda familiar declarada na assinatura do contrato, sem qualquer reajuste ao longo dos 30 anos.
A principal vantagem da nova opção é a proteção contra a inflação. Por exemplo, uma família com renda de um salário mínimo em 2025 pagaria uma prestação inicial de R$ 303,60 no modelo antigo (com reajustes anuais) ou R$ 455,40 no novo modelo (valor que permaneceria o mesmo até o fim do contrato).
Outra mudança importante é na aplicação do subsídio estadual. Agora, o valor do benefício será abatido integralmente do preço do imóvel na assinatura do contrato, reduzindo o montante a ser financiado. Em um exemplo hipotético, um imóvel de R$ 180 mil poderia ter seu valor de financiamento reduzido para R$ 72 mil, a depender da renda familiar.
As novas regras já valerão para as famílias que aguardam a entrega das 134 unidades em construção em Igarapava e das 114 unidades em São José da Bela Vista.
Carreta CDHU em Franca
Entre os dias 1º e 4 de outubro, uma nova ação de atendimento para a regularização financeira de mutuários francanos, através da Carreta da CDHU Móvel.
A iniciativa acontecerá no Conjunto Esportivo "Ângelo Tornatore", localizado na avenida Abrahão Brickmann, com atendimento das 9 às 18 horas, de quarta a sexta-feira, e 9 às 15 horas, no sábado.
O objetivo é facilitar a renegociação de dívidas de quem possui contratos com a CDHU na cidade, em prédios localizados nos bairros City Petrópolis, Leporace, Parque Dom Pedro e nos Jardins Santa Bárbara e Alvorada.
Além disso, haverá serviços gratuitos de emissão de boletos, formalização de acordos e reacordos, orientações sobre transferências de financiamento, revisão das prestações e escrituras, além de esclarecimentos sobre os contratos habitacionais.
