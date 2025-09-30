Instituto Estêvão é lançado com plano de atender 3 mil crianças

O Instituto Estêvão Willian, idealizado pelo jogador francano e sua família, foi lançado oficialmente nesta segunda-feira, 29, na Câmara Municipal de Franca. O projeto social terá sede no bairro Santa Lúcia, na zona sul da cidade, e será voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A expectativa é realizar até 3 mil atendimentos por dia, com ações nas áreas de cultura, educação, esporte e saúde. Como o projeto final ainda está em fase de conclusão, os valores de investimento na construção e na manutenção do instituto ainda não foram divulgados.
A proposta do instituto é promover a inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade. Além de atender o público infanto-juvenil, a iniciativa também pretende alcançar suas famílias, oferecendo atividades socioeducativas, culturais e de cuidados com a saúde.
O pai do atleta, Ivo Gonçalves, contou que esse é um projeto que “Deus colocou em seu coração” há muitos anos, e que agora, sua família tem a oportunidade de torná-lo realidade. “O instituto é um sonho nosso, da família do Estêvão. Estêvão é um menino do bem, quer ajudar as pessoas, então ele colocou esse desafio na vida dele, e hoje está se realizando esse sonho”.
O empresário do jogador, André Cury, enalteceu o carinho de Estêvão com a cidade. “Ele é um menino que sempre fala de Franca, sempre coloca Franca em primeiro plano, tem orgulho de ser daqui e eu acho que isso é muito importante”.
Estrutura planejada do Instituto Estêvão Willian
- Esporte: academia, campos de futebol sintético, ginásio poliesportivo, piscina aquecida, salas de ritmos e salão de lutas.
- Educação e Cultura: artes, biblioteca, cursos diversos, jogos colaborativos, música, robótica e salas de idiomas.
- Saúde: atendimento multiprofissional com pediatria, cardiologia, nutrição, odontologia, oftalmologia, psicologia e serviço social.
Entre as atividades que serão oferecidas no projeto social estão basquete, espanhol, futsal, informática, inglês, judô, música, natação, reforço escolar, robótica, vôlei e mais.
Duração da obra
O vereador Fransérgio Garcia (PL) informou que a obra do instituto deve levar cerca de dois anos para ser concluída. A Prefeitura ainda precisa abrir um processo de chamamento público para viabilizar a área. Até o momento, o instituto não protocolou nenhum pedido oficial. Somente após essa solicitação é que o chamamento será iniciado. Depois dessa etapa, poderá ser elaborado um projeto de lei para ser enviado à Câmara Municipal.
"É uma obra muito grande. Espero que, dentro dos próximos seis meses, o projeto seja aprovado, para que então possamos iniciar as obras. A expectativa é de cerca de dois anos para a conclusão", disse o parlamentar.
Os custos da construção e da manutenção do instituto serão cobertos pela iniciativa privada, com recursos do próprio jogador e de empresas parceiras. A lista completa de apoiadores ainda não foi divulgada, mas o pai do atleta confirmou que a fornecedora esportiva Nike está entre os envolvidos no projeto. “Estamos trazendo alguns patrocinadores (...) é um projeto que veio para marcar a cidade de Franca e ajudar as pessoas que precisam”, finalizou Ivo.
