Instituto Estêvão é lançado com plano de atender 3 mil crianças

O Instituto Estêvão Willian, idealizado pelo jogador francano e sua família, foi lançado oficialmente nesta segunda-feira, 29, na Câmara Municipal de Franca. O projeto social terá sede no bairro Santa Lúcia, na zona sul da cidade, e será voltado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A expectativa é realizar até 3 mil atendimentos por dia, com ações nas áreas de cultura, educação, esporte e saúde. Como o projeto final ainda está em fase de conclusão, os valores de investimento na construção e na manutenção do instituto ainda não foram divulgados.

A proposta do instituto é promover a inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade. Além de atender o público infanto-juvenil, a iniciativa também pretende alcançar suas famílias, oferecendo atividades socioeducativas, culturais e de cuidados com a saúde.

O pai do atleta, Ivo Gonçalves, contou que esse é um projeto que “Deus colocou em seu coração” há muitos anos, e que agora, sua família tem a oportunidade de torná-lo realidade. “O instituto é um sonho nosso, da família do Estêvão. Estêvão é um menino do bem, quer ajudar as pessoas, então ele colocou esse desafio na vida dele, e hoje está se realizando esse sonho”.