Franca Rodeo Music 2025 marca história e já mira 2026

O Franca Rodeo Music 2025 chegou ao fim após três dias de intensa programação que movimentaram a cidade e a região. Entre 25 e 27 de setembro, o evento reuniu grandes nomes da música nacional, competições de rodeio em touros e provas equestres, consolidando-se como um dos maiores festivais do interior paulista.

Na arena, o público vibrou com montarias de alto nível, que consagraram Juliano Silveira, de Guaraci (SP), como grande campeão do rodeio em touros. Já no palco, artistas como Jorge & Mateus, Hugo & Guilherme, Luan Santana, Jeito Moleque, Jiraya Uai e VH & Alexandre levaram multidões ao delírio com shows que misturaram emoção, romantismo e sucessos que embalaram cada noite.

Com uma edição histórica e recorde de público no sábado, 25, o Franca Rodeo Music superou as expectativas e reforçou seu papel de vitrine cultural e esportiva. A estrutura inédita montada no recinto entre Franca e Restinga ofereceu segurança, conforto e opções de lazer para toda a família, além de diversos setores com espaços temáticos que completaram a experiência do público.

“O Franca Rodeo Music é mais do que um evento, é um encontro da cultura sertaneja com a tradição da nossa região. O sucesso de 2025 só nos motiva a preparar uma edição ainda maior para o próximo ano”, destacou Matheus Calil, do Viola Show, um dos organizadores do FRM.

Encerrado em clima de celebração, o Franca Rodeo Music deixa como legado a valorização das tradições, a força da música e do esporte, e a certeza de que Franca se firma cada vez mais no circuito nacional dos grandes festivais do Brasil.

Parte esportiva com montarias em touros, Team Penning e Ranch Sorting

Na arena, as disputas esportivas também emocionaram o público, com montarias em touros e provas equestres que reuniram competidores de várias cidades e premiaram os melhores desempenhos.

Quem roubou a cena foi Juliano Silveira, 32 anos, de Guaraci (SP). Com um desempenho impecável, o peão somou 259,75 pontos no acumulado e conquistou o título da montaria em touros. Na última rodada, Juliano foi o único competidor a se manter até os 8 segundos, recebendo 88,75 pontos e garantindo vaga na final da Liga Nacional de Rodeio em Barretos 2026. Campeão também do Ribeirão Rodeo Music 2025, ele consolida uma temporada de grandes resultados e se firma como um dos principais nomes da modalidade.

Team Penning

A prova de Team Penning reuniu mais de 300 passadas nas eliminatórias. Os 20 melhores tempos se classificaram para a grande final, que distribuiu uma premiação total de R$ 37 mil.

Soma 9 – Campeões com o tempo de 26,197 segundos: Gueth Mota, Francisco Konai e Júlia Fletcher (Ribeirão Preto-SP).

Soma 4 – Campeões com o tempo de 28,437 segundos: Pedro Vergílio, Pedrinho e Caminhaozinho (Ribeirão Preto-SP).

Ranch Sorting

O Ranch Sorting também foi destaque, com mais de 100 passadas nas eliminatórias. Os 20 melhores tempos avançaram à final, disputando uma premiação de R$ 17 mil.