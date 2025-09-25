25 de outubro: sapateiros ganham data em homenagem à profissão

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou o projeto de lei que institui o Dia Estadual do Sapateiro, a ser celebrado anualmente em 25 de outubro.

A data passa a integrar o calendário oficial do Estado e homenageia uma das profissões mais tradicionais da economia paulista, que hoje emprega cerca de 33 mil trabalhadores diretos. O dia escolhido coincide com a celebração de São Crispim e São Crispiniano, padroeiros dos sapateiros em todo o mundo.

Além de valorizar os profissionais que mantêm viva a arte de confeccionar calçados, a lei reforça a relevância histórica e cultural da atividade no desenvolvimento de São Paulo.