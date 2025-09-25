25 de outubro: sapateiros ganham data em homenagem à profissão

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou o projeto de lei que institui o Dia Estadual do Sapateiro, a ser celebrado anualmente em 25 de outubro.
A data passa a integrar o calendário oficial do Estado e homenageia uma das profissões mais tradicionais da economia paulista, que hoje emprega cerca de 33 mil trabalhadores diretos. O dia escolhido coincide com a celebração de São Crispim e São Crispiniano, padroeiros dos sapateiros em todo o mundo.
Além de valorizar os profissionais que mantêm viva a arte de confeccionar calçados, a lei reforça a relevância histórica e cultural da atividade no desenvolvimento de São Paulo.
O Estado é o terceiro maior exportador de calçados do Brasil, com polos de destaque em cidades como Franca, Birigui e Jaú.
Franca, em especial, é reconhecida como o segundo maior polo calçadista do país, referência na produção de calçados masculinos e com impacto decisivo na geração de emprego e renda. A indústria de calçados de Franca conta com cerca de 13.500 empregados, segundo levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) em 2024.
O deputado Guilherme Cortez (PSOL), autor do projeto, diz que o reconhecimento oficial é um ato de justiça com a categoria. “O Dia Estadual do Sapateiro é um tributo a milhares de trabalhadores que ajudaram e continuam ajudando a construir a história econômica e social de São Paulo".
"É também um chamado para que valorizemos essa profissão, muitas vezes invisibilizada, mas essencial para nossa cultura", finalizou.
