01 de outubro de 2025
BRIGA POR BOTIJÃO

Filhas de mulher morta em Alagoas procuram assassino em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes Sociais
Maria Aparecida Tenório Bezerra, então com 34 anos, foi morta em 2004, por Manoel Jadielson Moreira do Nascimento, de 47 anos
Um homem acusado de homicídio em Arapiraca (AL) está sendo procurado pela polícia e teria se mudado para Franca. Trata-se de Manoel Jadielson Moreira do Nascimento, de 47 anos, que está foragido desde o crime. Ele se apresentaria como "Francisco" ou "Chicão". O caso aconteceu em 2004 e teve grande repercussão no município alagoano.

Segundo familiares da vítima, Maria Aparecida Tenório Bezerra, de 34 anos na época, foi morta após cobrar de Manoel a devolução de um botijão de gás emprestado. A cobrança teria gerado uma discussão. Revoltado, o acusado jogou o botijão contra Maria, que estava sentada na calçada, e em seguida desferiu dois golpes de faca no peito dela, causando sua morte.

Ainda de acordo com familiares, Maria e Manoel eram amigos próximos, e a vítima inclusive era madrinha de uma filha dele.

O mandado de prisão contra Manoel foi expedido apenas em 30 de março de 2021, pela 5ª Vara Criminal de Arapiraca. Ele foi formalmente acusado de homicídio, sendo condenado à pena máxima, e permanece foragido.

A filha de Maria Aparecia, Natália Tenório Bezerra Moreira, 41 anos, relatou que a polícia soube da presença dele na cidade, após Manoel usar o cartão do SUS. Diligências foram realizadas, mas ele não foi localizado.

"A polícia identificou que ele estaria em Franca e nos informou, porque ele registrou uma filha dele, e usou o cartão do SUS com o sobrenome do pai. Soubemos e achamos essas fotos dele na redes sociais, que ele usava o nome de Francisco Hipólito, ele se apresenta como Francisco, para pessoas da cidade de Franca", disse Natália.

Ainda segundo ela, Manoel teria passado por outra cidades desde o crime, mas nunca foi localizado. A família pede por justiça e que o homem seja preso. Maria Aparecida deixou seis filhos: cinco biológicos e um adotivo.

"Estamos esperando por justiça para que esse monstro seja preso. É isso que eperamos. Estamos dando uma recompensa de R$ 10 mil por provas concretas de onde esse monstro esteja", disse Natália, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Informações sobre o paradeiro de Manoel podem ser repassadas ao telefone 190.

