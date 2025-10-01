Filhas de mulher morta em Alagoas procuram assassino em Franca

Um homem acusado de homicídio em Arapiraca (AL) está sendo procurado pela polícia e teria se mudado para Franca. Trata-se de Manoel Jadielson Moreira do Nascimento, de 47 anos, que está foragido desde o crime. Ele se apresentaria como "Francisco" ou "Chicão". O caso aconteceu em 2004 e teve grande repercussão no município alagoano.
Segundo familiares da vítima, Maria Aparecida Tenório Bezerra, de 34 anos na época, foi morta após cobrar de Manoel a devolução de um botijão de gás emprestado. A cobrança teria gerado uma discussão. Revoltado, o acusado jogou o botijão contra Maria, que estava sentada na calçada, e em seguida desferiu dois golpes de faca no peito dela, causando sua morte.
Ainda de acordo com familiares, Maria e Manoel eram amigos próximos, e a vítima inclusive era madrinha de uma filha dele.
O mandado de prisão contra Manoel foi expedido apenas em 30 de março de 2021, pela 5ª Vara Criminal de Arapiraca. Ele foi formalmente acusado de homicídio, sendo condenado à pena máxima, e permanece foragido.
A filha de Maria Aparecia, Natália Tenório Bezerra Moreira, 41 anos, relatou que a polícia soube da presença dele na cidade, após Manoel usar o cartão do SUS. Diligências foram realizadas, mas ele não foi localizado.
"A polícia identificou que ele estaria em Franca e nos informou, porque ele registrou uma filha dele, e usou o cartão do SUS com o sobrenome do pai. Soubemos e achamos essas fotos dele na redes sociais, que ele usava o nome de Francisco Hipólito, ele se apresenta como Francisco, para pessoas da cidade de Franca", disse Natália.
Ainda segundo ela, Manoel teria passado por outra cidades desde o crime, mas nunca foi localizado. A família pede por justiça e que o homem seja preso. Maria Aparecida deixou seis filhos: cinco biológicos e um adotivo.
"Estamos esperando por justiça para que esse monstro seja preso. É isso que eperamos. Estamos dando uma recompensa de R$ 10 mil por provas concretas de onde esse monstro esteja", disse Natália, em um vídeo publicado nas redes sociais.
Informações sobre o paradeiro de Manoel podem ser repassadas ao telefone 190.
