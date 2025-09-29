Homem é espancado com fio elétrico; motivo seria dívida com droga

Um homem em situação de rua que foi brutalmente agredido na sexta-feira, 26, na Vila Formosa, em Franca. O Portal GCN/Sampi recebeu imagens da vítima ferida nesta segunda-feira, 29.
Segundo testemunhas, o homem teria comprado drogas em uma biqueira e não teria pagado. Ele foi cercado e espancado por pelo menos quatro homens, que usaram fios elétricos para as agressões.
Populares ouviram os gritos de socorro e encontraram o homem caído no cruzamento das ruas Ruth Conrado Jacinto e Afonso Pena, vestindo apenas bermuda. Ele apresentava várias marcas e lesões pelo corpo, principalmente nas costas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto-socorro "Doutor Álvaro Azzuz". O homem, no entanto, não quis registrar boletim de ocorrência. Até o momento, os agressores não foram identificados.
