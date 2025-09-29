Planos Médicos Empresariais: economize até 40% com a ACIF

Isenção de carências em consultas e exames simples: o Saúde ACIF está com condições especiais para novas vidas ou portabilidade de outras operadoras para planos médicos da Unimed Franca, até 20 de outubro.

Criado para tornar o plano de saúde empresarial uma realidade também para MEIs, micro e pequenas empresas, o Saúde ACIF torna possível a contratação de planos médicos a partir de uma vida, garantindo valores até 40% menores dos praticados em planos individuais. Tudo isso com menos burocracia e atendimento humanizado. e os interessados devem entrar em contato pelo (16) 9 9384-8289, via ligação ou WhatsApp, também acessível pelo link https://wa.me/5516993848289.

“Planos médicos empresariais têm preços mais acessíveis, porém, exigem a adesão de um número mínimo de vidas. O Saúde ACIF elimina essa exigência, possibilitando que MEIs e pequenas empresas contratem o benefício com valores corporativos, mesmo que seja apenas para uma pessoa. Lembrando que o associado ACIF ainda pode estender essa cobertura a cônjuges, filhos e colaboradores, oferecendo a todos as mesmas vantagens”, explica a coordena do Saúde ACIF, Jéssica Ravagnani.

Com mais de 30 anos de experiência e parcerias com as maiores operadoras de planos médicos de Franca, o Saúde ACIF se destaca por um atendimento humanizado e personalizado, centralizando o suporte para seus associados, seja presencialmente ou em atendimento digital, sempre com um atendente real.

As informações sobre o serviço podem ser obtidas pelo telefone (16) (16) 9 9384-8289, via ligação ou WhatsApp.

Serviço

Saúde ACIF

O que é: acesso a planos médicos com vantagens empresariais, com desconto de até 40% em relação aos planos de Pessoas Físicas, com contratação a partir de uma vida. Liberação de carência para consultas e exames simples até 20/10/25.

Contato: Clique e fale com o Saúde ACIF pelo WhatsApp: https://wa.me/5516993848289.