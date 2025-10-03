Guri de Franca faz concerto gratuito no Teatro Municipal

Uma celebração da riqueza da música caipira e de raiz brasileira tomará conta do Teatro Municipal "José Cyrino Goulart", localizado na avenida Sete de Setembro, 455, em Franca, nesta sexta-feira, 3 de outubro. A aclamada Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri Franca realiza um concerto especial, com entrada gratuita, a partir das 19h30, convidando a comunidade para uma viagem sonora pelo interior do Brasil.

Sob a batuta do maestro convidado Rossini Xavier, ele mesmo um acordeonista e violonista de formação, o grupo de jovens músicos apresentará um repertório que homenageia grandes mestres. O programa inclui a obra "Bandeireiro do divino", do pesquisador e violeiro Ivan Vilela, e canções de Helena Meirelles, conhecida como a "Dama da Viola".

Um dos destaques será a interpretação de "Interior", da lendária violonista Rosinha de Valença, que já foi incluída pela edição norte-americana da revista Rolling Stone em uma lista dos maiores guitarristas do mundo.

Talentos de Franca com renome estadual