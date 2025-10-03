Guri de Franca faz concerto gratuito no Teatro Municipal

Uma celebração da riqueza da música caipira e de raiz brasileira tomará conta do Teatro Municipal "José Cyrino Goulart", localizado na avenida Sete de Setembro, 455, em Franca, nesta sexta-feira, 3 de outubro. A aclamada Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri Franca realiza um concerto especial, com entrada gratuita, a partir das 19h30, convidando a comunidade para uma viagem sonora pelo interior do Brasil.
Sob a batuta do maestro convidado Rossini Xavier, ele mesmo um acordeonista e violonista de formação, o grupo de jovens músicos apresentará um repertório que homenageia grandes mestres. O programa inclui a obra "Bandeireiro do divino", do pesquisador e violeiro Ivan Vilela, e canções de Helena Meirelles, conhecida como a "Dama da Viola".
Um dos destaques será a interpretação de "Interior", da lendária violonista Rosinha de Valença, que já foi incluída pela edição norte-americana da revista Rolling Stone em uma lista dos maiores guitarristas do mundo.
Talentos de Franca com renome estadual
A Camerata de Cordas Dedilhadas do Guri de Franca é um grupo musical que reúne instrumentos de cordas dedilhadas, como violão, cavaquinho e bandolim, é um dos 29 grupos musicais do Guri, programa de educação musical do Governo do Estado gerido pela Santa Marcelina Cultura. Formada por alunos e alunas de destaque, a Camerata de Franca possui uma trajetória de prestígio, com um histórico de apresentações ao lado de artistas renomados como Renato Teixeira, Ivan Vilela e o grupo indígena Fulni-ô.
O concerto é uma oportunidade de apreciar o resultado do trabalho de formação realizado pelo programa e de prestigiar os talentos da cidade.
Que tal estudar música de graça?
O Guri também mantém cursos gratuitos de canto e de diversos instrumentos para crianças, adolescentes e adultos. Não é necessário ter conhecimento musical prévio ou possuir o instrumento para se matricular. Os interessados podem buscar mais informações no polo do Guri localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, 2.770, Centro.
