Descarte correto do lixo protege a saúde e a cidade de Franca

Manter a cidade limpa não é apenas uma questão de estética, mas de saúde pública. É o que explica Paulo Henrique Lopes Alves, especialista e mestre em Gestão Ambiental e Inovação Tecnológica, destacando que o lixo mal descartado pode se transformar em um perigo silencioso. “O lixo é um grande vetor de doenças, principalmente o orgânico, que serve de alimento para moscas, ratos e outros animais transmissores de enfermidades como leptospirose”, afirma.

Deixar resíduos em vias públicas traz riscos diretos à comunidade. Além de entupir bueiros e provocar enchentes, esses materiais podem acumular água e facilitar a proliferação do mosquito da dengue. “Um simples resíduo jogado na rua pode voltar contra você como dengue, leptospirose e várias outras doenças”, alerta.

A frequência da coleta é um fator fundamental para reduzir esses riscos. Em Franca, a frota da Sempre Franca atua de forma sincronizada, garantindo que o lixo seja recolhido e destinado corretamente. “Com a coleta regular, conseguimos encaminhar os resíduos ao aterro sanitário controlado, evitando contaminações e protegendo o meio ambiente”, explica Paulo Henrique.

Casos de prejuízos causados pelo descarte inadequado não faltam. O especialista cita o exemplo de uma cidade mineira que teve o abastecimento de água suspenso depois que resíduos contaminados atingiram um afluente de rio. “Além da falta de educação ambiental, que já é grave por si só, o impacto pode atingir toda uma comunidade”, observa.

Ele reforça ainda que pequenas atitudes fazem grande diferença. “Separar o lixo, respeitar os dias e horários da coleta e identificar embalagens com vidro são gestos simples que evitam acidentes com coletores e reduzem riscos para todos”, recomenda. Paulo Henrique lembra que o aplicativo Cidade Atende, da Sempre Franca, permite ao cidadão conferir com facilidade os dias de coleta em sua rua.

Além de proteger a saúde, a coleta correta também contribui para uma cidade mais agradável e sustentável. “Uma cidade limpa e bem cuidada é um reflexo de saúde ambiental e um legado que precisamos deixar para as próximas gerações”, conclui o especialista.