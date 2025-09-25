Homem morre em grave acidente entre dois carros e caminhão; VEJA

Um homem morreu e, ao menos, duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e uma carreta na tarde desta quinta-feira, 25, no trevo da rodovia MG-444, em Cássia (MG). O local precisou ser interditado para o trabalho da perícia e remoção do corpo. Uma câmera flagrou o acidente.
Nas imagens, é possível ver o momento em que um Fiat Uno preto não respeitou a sinalização do trevo e avançou. Um Fiat Mobi prata, que seguia no sentido Cássia a Passos (MG), conseguiu desviar, mas a carreta que vinha atrás não teve a mesma reação e atingiu o veículo.
Com o impacto, o passageiro do Uno preto foi arremessado contra um poste e morreu no local. A motorista do carro foi socorrida. O condutor do Mobi prata perdeu o controle, também bateu em um poste, mas não se feriu. O motorista da carreta saiu ileso.
O Uno tinha placas de Ibiraci (MG), o Mobi era de Apucarana (PR) e a carreta, de Cláudio (MG).
O trevo onde aconteceu o acidente é o principal acesso da cidade e ficou interditado durante a tarde para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local e registraram a ocorrência.
Matéria atualizada às 21h59 desta quinta-feira
