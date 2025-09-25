25 de setembro de 2025
EM CÁSSIA (MG)

Homem morre em grave acidente entre dois carros e caminhão; VEJA

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Momento em que socorristas do Samu atendiam vítimas de acidente em Cássia (MG)
Momento em que socorristas do Samu atendiam vítimas de acidente em Cássia (MG)

Um homem morreu e, ao menos, duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e uma carreta na tarde desta quinta-feira, 25, no trevo da rodovia MG-444, em Cássia (MG). O local precisou ser interditado para o trabalho da perícia e remoção do corpo. Uma câmera flagrou o acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um Fiat Uno preto não respeitou a sinalização do trevo e avançou. Um Fiat Mobi prata, que seguia no sentido Cássia a Passos (MG), conseguiu desviar, mas a carreta que vinha atrás não teve a mesma reação e atingiu o veículo.

Com o impacto, o passageiro do Uno preto foi arremessado contra um poste e morreu no local. A motorista do carro foi socorrida. O condutor do Mobi prata perdeu o controle, também bateu em um poste, mas não se feriu. O motorista da carreta saiu ileso.

O Uno tinha placas de Ibiraci (MG), o Mobi era de Apucarana (PR) e a carreta, de Cláudio (MG).

O trevo onde aconteceu o acidente é o principal acesso da cidade e ficou interditado durante a tarde para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Equipes da Polícia Militar também estiveram no local e registraram a ocorrência.

Matéria atualizada às 21h59 desta quinta-feira

