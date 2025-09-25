Hospital Oftalmológico de Franca se consolida como referência

O Hospital Oftalmológico de Franca (HO Franca) já se consolidou como referência em saúde ocular e em outras especialidades médicas em apenas nove meses de funcionamento. Desde a inauguração, em janeiro deste ano, a unidade realizou mais de 15 mil atendimentos e ampliou sua estrutura de 1.000 para 1.500 m², reflexo da rápida adesão da população de Franca e de toda a região.

Segundo o CEO do hospital, Dr. Dante Baboni, o projeto nasceu como uma ampliação da Oftalmocenter Franca, mas rapidamente ganhou novas proporções. “O Hospital Oftalmológico de Franca veio de uma ideia de ampliarmos o serviço que a Oftalmocenter Franca prestava na nossa cidade. E o hospital chegou com o intuito de democratizar o acesso à saúde oftalmológica, inclusive já atingimos outras especialidades. Então, hoje o Hospital Oftalmológico de Franca é também um hospital de especialidades”, destaca.

Convênios, SUS e parcerias regionais

Além dos atendimentos particulares e convênios, o hospital é parceiro do SUS (Sistema Único de Saúde), por meio da DRL (Diretoria Regional de Saúde), do Governo do Estado e da Prefeitura de Franca. Cidades como Guará, Patrocínio Paulista, Rifaina e várias outras também firmaram cooperação, ampliando o acesso de seus munícipes.

“Nós temos convênios e particulares, que são pacientes de toda a região, e também fizemos parcerias com algumas prefeituras, não só a de Franca, Guará, Patrocínio Paulista, Rifaina, entre outras, e também as várias cidades que utilizam a DRS para encaminhar pacientes para o nosso serviço de saúde”, explica o Dr. Dante.

Números que impressionam

Somente no mês passado foram realizadas mais de 800 cirurgias de catarata e 75 cirurgias refrativas, que corrigem miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia. A expansão da estrutura garantiu mais conforto aos pacientes e melhores condições técnicas para os colaboradores.

“Com esse crescimento, nós nos sentimos na obrigação de expandir o espaço. Eram mil metros; hoje são 1.500 metros quadrados, para dar mais conforto, para também ter uma área mais técnica, não só para os nossos colaboradores, mas também para os nossos pacientes”, afirma o CEO.

Tecnologia exclusiva

O HO Franca conta com equipamentos de última geração, como o Excimer Laser, utilizado em cirurgias refrativas. “Hoje você não precisa mais se deslocar de Franca para outras cidades para realizar a cirurgia refrativa, que é a cirurgia de retirada dos graus dos óculos. O equipamento é capaz de realizar o sonho tão esperado dos pacientes de se livrar dos óculos”, explica o Dr. Dante.

"G. M. A., de 34 anos, não precisou mais viajar até Ribeirão Preto para fazer sua tão sonhada cirurgia refrativa e ficar livre dos óculos, já que aqui em Franca agora dispõe desta tecnologia. Em menos de 10 minutos o procedimento lhe devolveu a liberdade de enxergar sem óculos."

Além disso, a unidade realiza cirurgias de catarata com lentes premium, que podem reduzir a necessidade do uso de óculos. “O hospital oftalmológico é muito focado no intuito de dar liberdade visual para o paciente, seja na cirurgia de catarata com as lentes premium ou na cirurgia refrativa com o Excimer Laser, que é um laser muito rápido, muito seguro, inclusive considerada a cirurgia mais segura do mundo”, completa.

O procedimento, segundo ele, é rápido e seguro. “É uma cirurgia refrativa muito bem calculada. O laser corrige praticamente 1 grau a cada 2 segundos, em média. É um procedimento de menos de cinco minutos, muito seguro, que realiza o sonho das pessoas em se livrar dos óculos.”

Localização privilegiada

O hospital está localizado em dois prédios anexos, na rua Dr. Antônio Ricardo Pinho, esquina com a avenida Ismael Alonso y Alonso, no coração da cidade.

"Estamos localizados em uma das principais avenidas da cidade, próximos a pontos conhecidos como o Habib's. Temos estacionamento na frente para os pacientes e, na parte posterior, um espaço exclusivo e seguro para os colaboradores."

Compromisso com a população

Para o médico e gestor do HO Franca, Dr. Thalles Gonçalves, o grande diferencial do hospital é unir tecnologia de ponta com acessibilidade, trazendo para Franca procedimentos antes disponíveis apenas em grandes centros.

“Nosso propósito é democratizar o acesso à saúde de toda a população de Franca e região.”

O HO Franca reforça seu compromisso em atender a todos, sejam pacientes particulares, conveniados ou usuários do SUS. Informações sobre consultas e procedimentos estão disponíveis pelas redes sociais e WhatsApp (16 99997-2573).

“Nas nossas redes sociais têm os telefones de WhatsApp. Com um simples clique, é possível tirar dúvidas sobre os atendimentos e os procedimentos que realizamos”, reforça o CEO.

Para Dr. Dante, o reconhecimento da comunidade é motivo de orgulho e responsabilidade.

"A gente agradece muito à população por ter aceitado o nosso serviço, o nosso espaço e ter aderido à nossa equipe com tanto carinho. Temos a obrigação de devolver aos pacientes a melhor qualidade, a alta tecnologia e o desempenho dos nossos procedimentos", afirma.

"Os olhos são a janela da alma e o espírito do mundo, como diria Leonardo da Vinci. Nosso compromisso é cuidar deles com tecnologia avançada, segurança e acolhimento."