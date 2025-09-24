Definido o mata-mata da Copa Difusora e Taça GCN

A fase de mata-mata da Copa Difusora começou nessa terça-feira, 23, em Franca. Após a confirmação das colocações dos times nas tabelas, o campeonato foi dividido nas fases finais da Copa Difusora e da Taça GCN.
Sub-7
A divisão foi realizada considerando as posições dos times. No sub-7, Internacional, GC Showbol, Dente de Leite e Academia do Galo avançaram para as semifinais da Copa Difusora. O Dente de Leite enfrenta a Academia do Galo nesta próxima quarta-feira, 24, às 20h20, no campo do Dente de Leite. Já o Internacional enfrenta o GC Showbol na sexta-feira, 26, às 20h30, em seu próprio campo.
Para a Taça GCN, se classificaram a Associação Sabesp, o Rosen Boys e o Paulista. Neste caso, os times classificados vão às quartas de final, onde a Associação Sabesp enfrentará o Rosen Boys na quinta-feira, às 20h, no campo do mandante. O Paulista aguarda definição de adversário.
Sub-9
A categoria sub-9 classificou a Associação Sabesp, o Internacional, o Dente de Leite e o RB Sports para as semifinais da Copa Difusora. Os dois primeiros se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h50, no campo da Associação Sabesp. Os dois últimos somente se enfrentam no dia 1º de outubro, uma quarta-feira, às 20h30, no campo do Dente de Leite.
O Rosen Boys, Boca Juniors, Paulista e Gol de Ouro são os classificados para as quartas de final da Taça GCN. Os dois primeiros se enfrentam no sábado, 27, às 11h10, no Yara Clube. Os dois últimos se enfrentam no mesmo dia, às 8h, no campo 2 da Associação Sabesp.
Sub-11
O sub-11 classificou para as semifinais da Copa Difusora os times: Associação Sabesp, Internacional, Paulista e Dente de Leite. O primeiro jogo entre os dois últimos aconteceu nesta terça-feira, às 20h, no CPP. O Paulista é o primeiro finalista classificado. Os dois primeiros jogam na quarta-feira, às 20h, no campo do mandante, Associação Sabesp.
Os confrontos entre Arena Premium e Boca Juniors, pela Taça GCN, ocorre no sábado, às 10h20. O terceiro classificado, Gol de Ouro, segue esperando definição de adversário.
Sub-13
Para a Copa Difusora, se classificaram Boca Juniors, Internacional, Dente de Leite e Academia do Galo na categoria sub-13. Na quinta, entram em campo os dois últimos, às 21h10, no campo do Dente de Leite. Os dois primeiros se enfrentam na próxima terça, 30, às 20h, no Clube da Polícia.
O Arena Premium, Associação Sabesp, Paulista e Gol de Ouro fazem as quartas de final da Taça GCN nessa categoria. Ambos os jogos serão no sábado, às 8h50 e às 9h30, começando com os dois últimos, no campo 2 da Associação Sabesp, e fechando com os dois primeiros, no Yara Clube.
Sub-15
Para fechar as categorias, o sub-15 classificou Internacional, Boca Juniors, Academia do Galo e Gol de Ouro. A primeira semifinal é entre Internacional e Boca Juniors, às 20h30, na quinta-feira, no campo do Internacional. O segundo jogo ocorre entre Academia do Galo e Gol de Ouro, ainda sem horário e local definidos.
A Taça GCN fecha sua última categoria com Associação Sabesp, Galo Branco e Paulista. Os dois primeiros se enfrentam na quinta-feira, às 20h50, no campo do mandante. O Paulista aguarda a definição do adversário.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.