Franca Rodeo Music traz emoção e disputas na arena em 2025

De 25 a 27 de setembro, a arena do Franca Rodeo Music 2025 será o ponto alto da festa. Mais de 250 competidores vão disputar modalidades que unem coragem, técnica e estratégia, em provas que distribuem mais de R$ 55 mil em prêmios e consolidam o evento como referência esportiva na região.

A programação esportiva começa na quinta-feira, 25, com a abertura sertaneja. O desfile de mulas traiadas, a tradicional queima do alho dentro da arena e a participação de berranteiros vão resgatar o espírito das antigas comitivas, que deram origem às festas de peão no Brasil.

Ranch Sorting: técnica e agilidade

Na sexta-feira, 26, será a vez da final do Ranch Sorting, que reúne 100 competidores e distribui R$ 20 mil em prêmios. Dois cavaleiros precisam separar, em ordem numérica, bezerros de um grande lote e conduzi-los a um curral específico em menos de 60 segundos. Sincronia, habilidade e agilidade definem o espetáculo.

No sábado, 27, entram em cena os 150 competidores do Team Penning, brigando por R$ 35 mil em premiação. Na prova, trios de cavaleiros devem apartar três bois identificados por um mesmo número e levá-los ao curral. A modalidade é marcada pela velocidade, pela estratégia e pelo trabalho coletivo.

Montarias em touros: o ápice do rodeio

De quinta a sábado, a arena será palco das emocionantes montarias em touros, modalidade que representa a essência do rodeio. Em apenas oito segundos, o peão precisa provar técnica, equilíbrio e coragem diante da força bruta do animal.

As provas são homologadas pela Liga Nacional de Rodeio (LNR) e garantem vaga direta para a final da liga na Festa do Peão de Barretos 2026. O vencedor leva R$ 20 mil em premiação e o prestígio de entrar para a elite do rodeio nacional.

“Franca Rodeo Music é etapa oficial da Liga Nacional de Rodeio, valendo vaga para o Barretão 2026. Para nós, da LNR, é uma honra ter um representante da importante cidade de Franca em nossa final”, afirma Marcos Abud, presidente da LNR.

Esporte, tradição e emoção

Com provas que unem tradição e adrenalina, o Franca Rodeo Music 2025 vai muito além do entretenimento: é um espetáculo que valoriza as raízes sertanejas, projeta competidores e movimenta toda a região. A promessa é de arquibancadas cheias e emoção do início ao fim.

Programação de shows

25/09 (quinta) – Jorge & Mateus e Pedro Libe

26/09 (sexta) – Hugo & Guilherme e VH & Alexandre

27/09 (sábado) – Luan Santana, Jiraya Uai e Jeito Moleque

Serviços

Local: Franca – Restinga – rodovia Nestor Ferreira, S/N

Data: 25 a 27 de setembro

Ingressos: q2ingressos.com.br