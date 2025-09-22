Mulher sofre acidente, recebe alta hospitalar e morre em Franca

A diarista Francisca Ferreira Bessa, de 57 anos, morreu nesta segunda-feira, 22, após se envolver em um acidente entre uma moto e uma bicicleta motorizada na noite de sexta-feira, 19, na avenida Rio Branco, em frente à Fábrica do Amazonas, em Franca. Conhecida como “Chica” pelos colegas de trabalho, ela atuava há 35 anos na mesma empresa.
Francisca sofreu traumatismo craniano, fratura em dois pontos da perna e fraturas nas duas clavículas. Socorrida para a Santa Casa de Franca, ela recebeu alta na manhã de sábado, 20. O retorno havia sido marcado para esta terça-feira, 23. A causa da morte ainda não foi divulgada.
Francisca não tinha família na cidade, portanto, o empresário Cairo Lamberti, dono da empresa em que a mulher trabalhava, está cuidando dos trâmites do falecimento.
O homem lamentou a morte da funcionária e questionou a alta. “Estamos ainda sem entender. Diante de um acidente tão grave na sexta-feira à noite, onde ela fraturou a perna em dois lugares, fraturou as duas clavículas e teve traumatismo craniano, e teve alta no sábado de manhã”, disse o empresário.
A auxiliar administrativa Bianca Ramos, de 28 anos, colega de trabalho da diarista, relatou que Francisca precisou de pontos na cabeça. De acordo com ela, a alta da mulher se deu partindo do princípio de que ela não precisaria mais ficar internada. “Acredito que ela deveria ter ficado em observação por pelo menos 24 horas, devido à gravidade do acidente. Não deveria ter sido liberada antes que as fraturas fossem tratadas”, afirmou.
Bianca recordou o jeito da colega de trabalho. “Uma pessoa de coração enorme, humilde e sempre disposta a fazer de tudo pela empresa. Tinha um carinho enorme pelos funcionários. Sempre fazia todo mundo rir com suas palhaçadas. [...] A Chica não sobreviveu, esperamos que a justiça seja feita”, completou.
O corpo de Francisca será velado nesta terça-feira, no Salão da Igreja São Judas Tadeu, na rua Francisco Marques, 763, na Vila Raycos, das 8h às 15h. O sepultamento acontecerá no Cemitério Santo Agostinho, às 15h.
Santa Casa de Franca
Em nota, a Santa Casa de Franca informou que a paciente foi avaliada pela cirurgia geral, neurocirurgia e ortopedia, e foram realizados exames de imagem e sangue.
Ainda segundo o hospital, Francisca ficou em observação neurológica, mas estava "bem" no momento da alta.
A instituição confirmou que a paciente tinha retorno para acompanhamento ambulatorial marcado para esta terça-feira.
Comentários
2 Comentários
-
Antonio Carlos 1 dia atrasMedicina atualmente, meu amigo, com os homens e mulheres de branco de hoje, o negócio é dinheiro na frente, senão a morte será o unico alívio da dor e do pouco caso. Tchau, Chica....viver é muito mais do que o tempo que o relógio marcou, vc viveu de verdade, pena que se foi cedo, podia ter ficado mais, mas a falta do dinheiro abreviou essa alegria sua que tanta falta nos faz agora.
-
Belchior De Melo Santos 1 dia atrasMelhor averiguar essa situação direito,está esquisito isso aí!!! @MPSP