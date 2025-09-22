Mulher sofre acidente, recebe alta hospitalar e morre em Franca

A diarista Francisca Ferreira Bessa, de 57 anos, morreu nesta segunda-feira, 22, após se envolver em um acidente entre uma moto e uma bicicleta motorizada na noite de sexta-feira, 19, na avenida Rio Branco, em frente à Fábrica do Amazonas, em Franca. Conhecida como “Chica” pelos colegas de trabalho, ela atuava há 35 anos na mesma empresa.

Francisca sofreu traumatismo craniano, fratura em dois pontos da perna e fraturas nas duas clavículas. Socorrida para a Santa Casa de Franca, ela recebeu alta na manhã de sábado, 20. O retorno havia sido marcado para esta terça-feira, 23. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Francisca não tinha família na cidade, portanto, o empresário Cairo Lamberti, dono da empresa em que a mulher trabalhava, está cuidando dos trâmites do falecimento.