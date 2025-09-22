Prepare sua empresa para as vendas de fim de ano, com a ACIF

As últimas datas do ano trazem um cenário promissor para o comércio: Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Levantamentos do IE-ACIF (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca) apontam que, em anos anteriores, esses períodos injetaram mais de R$ 120 milhões na economia de Franca. Pensando em ajudar os empresários a se prepararem e aproveitarem todo esse potencial, a ACIF lançou três capacitações práticas e estratégicas, voltadas para vendas, gestão de clientes e liderança.

“Trabalhar liderança, vendas e CRM, que é a gestão de clientes, de forma integrada é fundamental para que as empresas aproveitem todo o potencial do fim de ano. Uma liderança preparada engaja equipes, o CRM organiza e direciona esforços, e as técnicas de vendas garantem que cada oportunidade se transforme em resultado real”, afirma a coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da ACIF.

“Este é o momento ideal para investir em capacitação, alinhar estratégias e garantir que cada ação gere impacto no resultado final. Com as ferramentas certas e uma equipe bem preparada, as oportunidades do fim de ano podem se transformar em crescimento concreto para os negócios”, completa Danila.

As inscrições estão abertas e os interessados devem entrar em contato com a ACIF pelo WhatsApp (16) 99187-6239, disponível no link: https://bit.ly/3JH8A6u.

Conheça os cursos:

Método de Conversão em Vendas

Quando e onde: dias 23 e 24 de setembro, das 19h às 22h, na ACIF.

Baseado no Método Conversão, o treinamento visa transformar teoria em prática por meio de um ciclo de quatro etapas: o despertar, em que o participante é provocado com exemplos, dados e histórias que desafiam seu modelo mental; o espelho, que traz ferramentas de autoavaliação para identificar forças, fraquezas e oportunidades; vivência, com dinâmicas práticas que simulam desafios reais; e plano de ação, que organiza aprendizados e define como aplicá-los no cotidiano, via metas claras.

Transforme seus dados em vendas: domine o CRM

Quando e onde: 2, 9, 16 e 23 de outubro (às quintas-feiras), das 19h às 22h, na ACIF.

Tendo o CRM - recurso que auxilia na gestão de clientes e eficiência das vendas - como base, o curso ensinará como construir uma jornada mapeada do cliente a partir do primeiro contato, de forma organizada e com registros. O curso ainda trabalhará o conceito de Funil de Vendas e de bots (assistente digital) para agilizar atendimento e captar. Cada empresa poderá solicitar ao IE-ACIF uma lista de prospecção direcionada ao seu negócio.

Sob Nova Direção: roteiro prático para quem assume novo time e quer fazer diferente

Quando e onde: 7, 14, 21 e 28 de outubro (às terças-feiras), das 19h às 22h, na ACIF.

Autoridade com leveza, colaboração, estratégias para engajar equipes e um desafio prático de 90 dias com planejamento e suporte compõem a grade desta qualificação. Ao final, cada participante leva um plano de ação personalizado para aplicar no período inicial de liderança.

Para saber mais sobre os cursos e garantir uma das vagas, entre em contato pelo WhatsApp (16) 99187-6239, disponível também no link https://bit.ly/3JH8A6u (consultora Fabiana Limonte).