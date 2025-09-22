Fussol abre 60 vagas em cursos de beleza e doces natalinos

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade de Franca) abre, a partir das 10h desta segunda-feira, 22, as inscrições para um novo pacote de cursos gratuitos de capacitação profissional. Ao todo, são oferecidas 60 vagas em seis modalidades que abrangem as áreas da beleza, instalações elétricas e gastronomia natalina.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do portal "Caminho para o Emprego" no site da Prefeitura de Franca, basta clicar aqui. Todos os cursos exigem idade mínima de 18 anos.
As oportunidades são para os cursos de Depilação Egípcia (6 vagas), Auxiliar de Cabeleireiro Feminino (8 vagas), Penteado (6 vagas), Tranças (8 vagas), Fundamentos de Instalações Elétricas Residenciais (16 vagas) e Fabricação de Panetones e Doces Natalinos (16 vagas).
É importante que os interessados fiquem atentos aos pré-requisitos. Para o curso de Depilação Egípcia, é necessário já ser depiladora, e para o de Penteado, é fundamental ter formação como auxiliar de cabeleireiro e ser escovista. Os cursos de instalações elétricas e panetones são oferecidos em parceria com o Senai e o Sebrae.
As aulas têm início previsto para outubro e novembro e serão realizadas em diferentes locais, incluindo a sede do Fussol, a Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Casa de Misericórdia. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Fussol pelo telefone (16) 3711-9311.
Os cursos
Confira as opções de cursos detalhadamente:
Depilação Egípcia
- 20 de outubro a 25 de novembro
- Segundas e terças – 8h30 às 11h30
- Fussol – rua Major Mendonça, 1659, Vila Santo Antônio
Auxiliar de Cabeleireiro Feminino
- 13 de outubro a 02 de dezembro
- Segundas, terças e quartas – 13 às 17 horas
- Fussol – rua Major Mendonça, 1659, Vila Santo Antônio
Penteado
- 13 de outubro a 10 de novembro – Segundas, terças e quartas – 8h30 às 11h30
- Fussol – rua Major Mendonça, 1659, Vila Santo Antônio
Tranças
- 13 de outubro a 10 de novembro
- Segundas, terças e quartas – 18h30 às 21h30
- Fussol – rua Major Mendonça, 1659, Vila Santo Antônio
Fundamentos de Instalações Elétricas Residenciais
- 8 de outubro a 13 de novembro
- Quartas e quintas – 18 às 22 horas
- Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias – Rua Joaquim Lebreton, 609, Vila Santa Terezinha
Fabricação de Panetones e Doces Natalinos
- 14 de outubro a 4 de novembro
- Terças e quintas – 13 às 17 horas
- Casa de Misericórdia – Rua General Osório, 2.294, Centro
