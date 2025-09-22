Fussol abre 60 vagas em cursos de beleza e doces natalinos

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade de Franca) abre, a partir das 10h desta segunda-feira, 22, as inscrições para um novo pacote de cursos gratuitos de capacitação profissional. Ao todo, são oferecidas 60 vagas em seis modalidades que abrangem as áreas da beleza, instalações elétricas e gastronomia natalina.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do portal "Caminho para o Emprego" no site da Prefeitura de Franca, basta clicar aqui. Todos os cursos exigem idade mínima de 18 anos.

As oportunidades são para os cursos de Depilação Egípcia (6 vagas), Auxiliar de Cabeleireiro Feminino (8 vagas), Penteado (6 vagas), Tranças (8 vagas), Fundamentos de Instalações Elétricas Residenciais (16 vagas) e Fabricação de Panetones e Doces Natalinos (16 vagas).