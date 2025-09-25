Feira de profissões da Unifran terá oficinas e vivências práticas

A Unifran (Universidade de Franca) realiza, no dia 8 de outubro, mais uma edição do Mochilão, tradicional feira de profissões voltada a alunos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. A programação inclui oficinas, workshops, palestras e atividades que permitem ao público conhecer diferentes áreas de atuação profissional. As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site.

De acordo com o reitor da Unifran, professor Élcio Rivelino Rodrigues, a proposta é aproximar os jovens da rotina universitária e ajudá-los a visualizar possibilidades de carreira. “O Mochilão é uma oportunidade imperdível para que o estudante vivencie, de forma prática e interativa, as demandas e possibilidades de cada profissão. É uma experiência imersiva que proporciona contato direto com o universo acadêmico e o mercado de trabalho”, afirma.

Entre as atividades programadas estão os Júris Simulados do curso de Direito, a oficina de Apresentação e Degustação de Massas, em Gastronomia, e a Fantástica Fábrica de Cosméticos. Além disso, os visitantes poderão explorar laboratórios, conhecer as estruturas acadêmicas e participar de dinâmicas que simulam o dia a dia de diferentes profissões.