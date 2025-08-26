UniFACEF reafirma excelência e abre inscrições para Vestibular 26

O UniFACEF Centro Universitário Municipal de Franca consolida-se como uma das melhores Instituições de Ensino Superior do Brasil, segundo resultados recentes de avaliações do MEC, e reafirma seu compromisso com a formação de excelência. Os resultados do ENADE 2023, somados aos indicadores CPC e IGC, cujos resultados foram divulgados em abril deste ano, posicionaram o UniFACEF como 6ª melhor Instituição de Ensino Superior do país e 2º melhor Centro Universitário Público Municipal do Estado de São Paulo.

Um dos grandes destaques foi o curso de Medicina, que obteve nota 5 (conceito máximo) no ENADE, comprovando a seriedade, a alta qualidade e o impacto da formação oferecida pela Instituição. O resultado se soma ao desempenho de cursos como Enfermagem, Engenharia Civil e Engenharia de Produção, reforçando a excelência acadêmica do UniFACEF.

“As notas do ENADE e os índices obtidos mostram que o UniFACEF está no caminho certo: investindo na qualidade da formação, valorizando seu corpo docente e respondendo com competência aos desafios da educação superior”, destaca o Reitor, Prof. Dr. José Alfredo de Pádua Guerra.

Ensino de excelência e infraestrutura moderna

O UniFACEF é reconhecido pela combinação de corpo docente altamente qualificado – 82% com Mestrado e Doutorado –, programas de iniciação científica desde o primeiro ano, convênios nacionais e internacionais, bolsas de estudo, parcerias com empresas de Franca e região para bolsas de estágio, infraestrutura de ponta. E muito mais.

A Instituição dispõe de modernos laboratórios específicos por área, que garantem uma formação prática, atualizada e alinhada ao mercado de trabalho. Veja a seguir:

Administração: Laboratório de Administração; laboratórios de informática.

Ciência da Computação: laboratórios de informática.

Ciências Contábeis: Laboratório de Ciências Contábeis; laboratórios de informática.

Enfermagem: Centro Cirúrgico, Centro de Simulação Realística, Laboratório de Enfermagem, Laboratórios Morfofuncional e de Práticas Integradas, Ambulatórios-Escola; laboratórios de informática.

Engenharia Civil: laboratórios de Engenharia Civil; laboratórios de informática.

Engenharia de Produção: laboratórios de Engenharia de Produção; laboratórios de informática.

Engenharia de Software: laboratórios de informática.

Letras: Laboratórios de Inglês e de Contação de Histórias; laboratórios de informática.

Matemática: Laboratório de Matemática; laboratórios de informática.

Medicina: Centro Cirúrgico, Centro de Simulação Realística, Laboratórios Morfofuncional e de Práticas Integradas, Ambulatórios-Escola; laboratórios de informática.

Psicologia: Clínica-Escola; Laboratório de Psicologia, Laboratório de Biologia, laboratórios de Informática.

Publicidade e Propaganda: Set de Comunicação – um complexo com a Agência Experimental, Estúdio de Áudio, Estúdio de Foto e Vídeo; laboratórios de informática.

Sistemas de Informação: laboratórios de informática.

Essa estrutura de alto nível tem contribuído para um índice de 95% de empregabilidade entre os egressos, comprovando a forte conexão do UniFACEF com o mercado de trabalho.

Uma escolha inteligente para o futuro

Estudar no UniFACEF significa estar em uma cidade vibrante como Franca, referência em alta qualidade de vida, inovação e oportunidades, considerada a 2ª melhor cidade do Brasil em Saúde, Educação, Segurança e Saneamento, no ranking geral dos 100 maiores municípios do país, conforme a 6ª edição do estudo “Desafios da Gestão Municipal”, divulgado pela MacroPlan, em dezembro de 2024. Ficando atrás apenas de Maringá (PR), Franca é, então, a melhor grande cidade do estado de São Paulo para se viver, segundo o estudo.

Com tradição, inovação e resultados comprovados, o UniFACEF oferece, aos estudantes, não apenas conhecimento, mas também experiências que formam profissionais éticos, competentes e preparados para os desafios do futuro.

Vestibular UniFACEF 2026

Inscrições: até 11/09/2025

Prova: 05/10/2025 (fase única)

Inscreva-se: https://www.vunesp.com.br/CUMF2501

O Brasil reconhece o valor do UniFACEF e o mercado valoriza quem se forma no UniFACEF.