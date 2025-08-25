25 de agosto de 2025
CONVOCADO

Agora no Chelsea, Estevão segue na seleção de Ancelotti

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais
Estevão durante partida pelo Chelsea, sua nova equipe
Estevão durante partida pelo Chelsea, sua nova equipe

Agora jogando pelo Chelsea, da Inglaterra, o craque francano Estevão Willian, de 18 anos, segue na seleção brasileira. O meia-atacante foi confirmado na lista do técnico Carlo Ancelotti na convocação divulgada na tarde desta segunda-feira, 25, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A seleção enfrentará o Chile, dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, dia 9 de setembro, às 20h30, fora de casa, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Estevão, que vinha sendo convocado desde a era Dorival Júnior, esteve presente na primeira convocação de Ancelotti à frente da amarelinha para as partidas contra o Equador (0 a 0) e Paraguai (1 a 0).

O ex-jogador do Palmeiras foi titular contra o Equador, em Guayaquil, e não chegou a entrar na partida contra o Paraguai, no jogo disputado na Arena Corinthians.

Neymar, que estava na pré-lista, ficou de fora da convocação. O craque do Santos está afastado devido a uma lesão muscular

Convocados

Goleiros

  • Alisson (Liverpool, Inglaterra)
  • Bento (Al-Nassr, Arábia Saudita)
  • Hugo Souza (Corinthians, Brasil)

Defensores

  • Alexsandro Ribeiro (Lille, França)
  • Alex Sandro (Flamengo, Brasil)
  • Caio Henrique (Monaco, França)
  • Douglas Santos (Zenit, Rússia)
  • Fabrício Bruno (Cruzeiro, Brasil)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra)
  • Marquinhos (PSG, França)
  • Vanderson (Monaco, França)
  • Wesley (Roma, Itália)

Meio-campistas:

  • Andrey Santos (Chelsea, Inglaterra)
  • Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra)
  • Casemiro (Manchester United, Inglaterra)
  • Joelinton (Newcastle, Inglaterra)
  • Lucas Paquetá (West Ham, Inglaterra)

Atacantes

  • Estevão (Chelsea, Inglaterra)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra)
  • João Pedro (Chelsea, Inglaterra)
  • Kaio Jorge (Cruzeiro, Brasil)
  • Luiz Henrique (Zenit, Rússia)
  • Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra)
  • Raphinha (Barcelona, Espanha)
  • Richarlison (Tottenham, Inglaterra)

