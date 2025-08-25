Agora no Chelsea, Estevão segue na seleção de Ancelotti

Agora jogando pelo Chelsea, da Inglaterra, o craque francano Estevão Willian, de 18 anos, segue na seleção brasileira. O meia-atacante foi confirmado na lista do técnico Carlo Ancelotti na convocação divulgada na tarde desta segunda-feira, 25, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A seleção enfrentará o Chile, dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, dia 9 de setembro, às 20h30, fora de casa, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Estevão, que vinha sendo convocado desde a era Dorival Júnior, esteve presente na primeira convocação de Ancelotti à frente da amarelinha para as partidas contra o Equador (0 a 0) e Paraguai (1 a 0).