Agora no Chelsea, Estevão segue na seleção de Ancelotti

Agora jogando pelo Chelsea, da Inglaterra, o craque francano Estevão Willian, de 18 anos, segue na seleção brasileira. O meia-atacante foi confirmado na lista do técnico Carlo Ancelotti na convocação divulgada na tarde desta segunda-feira, 25, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
A seleção enfrentará o Chile, dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, dia 9 de setembro, às 20h30, fora de casa, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Estevão, que vinha sendo convocado desde a era Dorival Júnior, esteve presente na primeira convocação de Ancelotti à frente da amarelinha para as partidas contra o Equador (0 a 0) e Paraguai (1 a 0).
O ex-jogador do Palmeiras foi titular contra o Equador, em Guayaquil, e não chegou a entrar na partida contra o Paraguai, no jogo disputado na Arena Corinthians.
Neymar, que estava na pré-lista, ficou de fora da convocação. O craque do Santos está afastado devido a uma lesão muscular
Convocados
Goleiros
- Alisson (Liverpool, Inglaterra)
- Bento (Al-Nassr, Arábia Saudita)
- Hugo Souza (Corinthians, Brasil)
Defensores
- Alexsandro Ribeiro (Lille, França)
- Alex Sandro (Flamengo, Brasil)
- Caio Henrique (Monaco, França)
- Douglas Santos (Zenit, Rússia)
- Fabrício Bruno (Cruzeiro, Brasil)
- Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra)
- Marquinhos (PSG, França)
- Vanderson (Monaco, França)
- Wesley (Roma, Itália)
Meio-campistas:
- Andrey Santos (Chelsea, Inglaterra)
- Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra)
- Casemiro (Manchester United, Inglaterra)
- Joelinton (Newcastle, Inglaterra)
- Lucas Paquetá (West Ham, Inglaterra)
Atacantes
- Estevão (Chelsea, Inglaterra)
- Gabriel Martinelli (Arsenal, Inglaterra)
- João Pedro (Chelsea, Inglaterra)
- Kaio Jorge (Cruzeiro, Brasil)
- Luiz Henrique (Zenit, Rússia)
- Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra)
- Raphinha (Barcelona, Espanha)
- Richarlison (Tottenham, Inglaterra)
