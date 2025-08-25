Corpo é encontrado carbonizado em carro incendiado na região

Um corpo foi encontrado carbonizado em um carro na zona rural de Jaboticabal, na região de Franca, durante a tarde desta segunda-feira, 25.

O veículo, um Chevrolet Ônix, foi encontrado incendiado em um canavial de Jaboticabal, próximo à rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326). Durante os trabalhos para conter as chamas, um corpo foi localizado no interior do carro.

A vítima não foi identificada até o fechamento deste texto.