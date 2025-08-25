25 de agosto de 2025
INVESTIGAÇÃO

Corpo é encontrado carbonizado em carro incendiado na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Artesp
Carro incendiado em canavial próximo à rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Jaboticabal
Carro incendiado em canavial próximo à rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Jaboticabal

Um corpo foi encontrado carbonizado em um carro na zona rural de Jaboticabal, na região de Franca, durante a tarde desta segunda-feira, 25.

O veículo, um Chevrolet Ônix, foi encontrado incendiado em um canavial de Jaboticabal, próximo à rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326). Durante os trabalhos para conter as chamas, um corpo foi localizado no interior do carro.

A vítima não foi identificada até o fechamento deste texto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A Perícia Técnica está no local para realizar os trabalhos investigativos.

Por enquanto, não há informações sobre o que teria ocasionado o incêndio. O caso será investigado como morte suspeita pela Polícia Civil.

O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames para identificação.

