Corpo é encontrado carbonizado em carro incendiado na região

Um corpo foi encontrado carbonizado em um carro na zona rural de Jaboticabal, na região de Franca, durante a tarde desta segunda-feira, 25.
O veículo, um Chevrolet Ônix, foi encontrado incendiado em um canavial de Jaboticabal, próximo à rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326). Durante os trabalhos para conter as chamas, um corpo foi localizado no interior do carro.
A vítima não foi identificada até o fechamento deste texto.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A Perícia Técnica está no local para realizar os trabalhos investigativos.
Por enquanto, não há informações sobre o que teria ocasionado o incêndio. O caso será investigado como morte suspeita pela Polícia Civil.
O corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames para identificação.
