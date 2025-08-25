Sesi Franca repudia novo caso de racismo em jogo do clube

O clube afirmou repudiar com veemência o episódio e disse ter prestado total apoio à equipe visitante, orientando o registro de boletim de ocorrência. Informou ainda que os responsáveis já foram identificados e serão responsabilizados conforme a lei.

O Sesi Franca Basquete divulgou nesta segunda-feira, 25, uma nota oficial sobre o caso de racismo ocorrido durante a partida contra o Corinthians, no domingo, 24, no ginásio "Pedrocão", em Franca , pelo Campeonato Paulista. Torcedores da equipe francana teriam direcionado ofensas racistas aos atletas corinthianos Lucas Cardoso, de 19 anos, e Kauan Raymundo, de 20 anos.

“O racismo é inadmissível e incompatível com os valores do clube, que historicamente se orgulha de promover a inclusão, a diversidade e o respeito mútuo", diz a nota.

A diretoria ressaltou também que continua adotando medidas para evitar que episódios como esse se repitam e para garantir que os danos sejam reparados. "Reiteramos nosso compromisso com a luta antirracista e com a construção de um ambiente mais justo, seguro e acolhedor para todos, dentro e fora das quadras."

O Sport Club Corinthians Paulista também se manifestou, repudiando o episódio de racismo em Franca e reforçando que racismo é crime. A torcida organizada Capital do Basquete, de Franca, igualmente publicou uma nota condenando as agressões sofridas pelos atletas corinthianos.

