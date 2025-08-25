Sesi Franca repudia novo caso de racismo em jogo do clube

O Sesi Franca Basquete divulgou nesta segunda-feira, 25, uma nota oficial sobre o caso de racismo ocorrido durante a partida contra o Corinthians, no domingo, 24, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo Campeonato Paulista. Torcedores da equipe francana teriam direcionado ofensas racistas aos atletas corinthianos Lucas Cardoso, de 19 anos, e Kauan Raymundo, de 20 anos.
O clube afirmou repudiar com veemência o episódio e disse ter prestado total apoio à equipe visitante, orientando o registro de boletim de ocorrência. Informou ainda que os responsáveis já foram identificados e serão responsabilizados conforme a lei.
“O racismo é inadmissível e incompatível com os valores do clube, que historicamente se orgulha de promover a inclusão, a diversidade e o respeito mútuo", diz a nota.
A diretoria ressaltou também que continua adotando medidas para evitar que episódios como esse se repitam e para garantir que os danos sejam reparados. "Reiteramos nosso compromisso com a luta antirracista e com a construção de um ambiente mais justo, seguro e acolhedor para todos, dentro e fora das quadras."
O Sport Club Corinthians Paulista também se manifestou, repudiando o episódio de racismo em Franca e reforçando que racismo é crime. A torcida organizada Capital do Basquete, de Franca, igualmente publicou uma nota condenando as agressões sofridas pelos atletas corinthianos.
Outro caso
Essa não é a primeira vez que o clube se envolve em casos de racismo. Em março de 2024, a mãe de um jovem atleta do time da base do Palmeiras, de São Paulo, denunciou ofensas racistas durante um jogo das equipes sub-15 entre Sesi Franca e Palmeiras realizado no clube do Sesi, em Franca, pelo Campeonato Paulista.
Na ocasião, a mãe do jovem que estava torcendo para a equipe paulistana alegou que foi xingada quando uma das torcedoras fez um gesto segurando o cabelo e dizendo: "segura a peruca, macaca". Na oportunidade, o Sesi Franca também se manifestou em nota lamentando o episódio.
Multado
No início deste mês, o Sesi Franca foi multado em R$ 22 mil pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) devido a insultos, ofensas e ameaças feitas por torcedores ao jogador Alexey Borges, do Flamengo, e também a árbitros durante partidas do NBB 2024/2025, em Franca.
A punição incluiu R$ 10 mil por ameaças à arbitragem após o jogo contra o Pinheiros, em 13 de maio, válido pelas quartas de final, e outros R$ 12 mil por ofensas a Alexey na primeira partida da semifinal contra o Flamengo, disputada em 24 de maio.
Nota do Sesi Franca na íntegra:
"O Sesi Franca Basquete repudia com veemência o episódio de racismo ocorrido na noite deste domingo (24), durante o jogo com o Corinthians, no Ginásio Pedrocão, por integrantes da torcida contra atletas em quadra.
Com o respaldo integral do Sesi Franca, que orientou e apoiou o Corinthians a registrar boletim de ocorrência policial, os autores já foram identificados e serão responsabilizados conforme a lei. Além disso, não são bem-vindos em nossa torcida ou em nosso ginásio.
O Sesi-SP, uma instituição educadora, e o Sesi Franca Basquete, como clube formador, realizam ações frequentes e contínuas de conscientização e transformação em combate ao racismo, por meio de treinamentos sobre diversidade, rodas de conversa antirracismo, com ativismo e protagonismo dos próprios atletas, toda equipe e funcionários.
Seguiremos tomando todas as medidas necessárias para que situações como essa não se repitam e sejam reparadas.
Lamentamos profundamente que, em um espaço dedicado ao esporte, à união e ao respeito, atos de preconceito ainda venham a acontecer. O racismo é inadmissível e incompatível com os valores do clube, que historicamente se orgulha de promover a inclusão, a diversidade e o respeito mútuo.
Reiteramos nosso compromisso com a luta antirracista e com a construção de um ambiente mais justo, seguro e acolhedor para todos, dentro e fora das quadras."
