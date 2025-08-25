CRM sem complicação: ACIF mostra como parar de perder clientes

Quer aprimorar o relacionamento com seu público e aumentar a fidelização? A ACIF Associação do Comércio e Indústria de Franca) está com inscrições abertas para o “CRM sem complicação – Pare de perder clientes”, que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 28, para profissionais do Comércio, Indústria, Serviços e Profissionais Liberais. As vagas são limitadas e os interessados devem entrar em contato pelo (16) 9 9187-6239, também acessível pelo link: https://wa.me/message/PXXURK23QWIFK1.

“Ligações, cotações, propostas, prazos, todas essas informações espalhadas em um mar de papéis coloridos sobre a mesa: se essa imagem te é familiar, saiba que você não está sozinho”, afirma a coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da ACIF, Danila Sartório.

“O que pouca gente percebe é que a desorganização custa caro: negócios que se perdem, prazos que não são cumpridos, clientes que deixam de comprar por falta de retorno. É justamente aí que entra o CRM, sigla em inglês que significa, para nós, Gestão de Relacionamento com o Cliente. É uma maneira simples e poderosa para transformar o caos em estratégia”, completa a gestora.

No workshop, os participantes terão acesso a um passo a passo sobre como centralizar informações, acompanhar negociações, melhorar o relacionamento com os clientes e ampliar resultados por meio de opções sem custos para iniciantes, como explica a estrategista de marketing e CMR Paula Guaraldo, que ministrará a qualificação.

“Durante o workshop, vamos auxiliar os participantes a construírem processos simples, que vão ajuda-los a conquistar clientes e fidelizar sua carteira”, diz. “Trabalharemos isso de forma direta, sem complicação e com linguagem acessível. Os participantes vão entender como aplicar o CRM em pequenos negócios, como organizar ações de relacionamento com o cliente e montar uma rotina que funciona mesmo com pouco tempo e equipe enxuta. Vamos colocar, juntos, a ‘mão na massa’, com atividade prática que poderá ser aplicada ao negócio, já no dia seguinte.”

Serviço

Workshop “CRM sem complicação – Pare de perder clientes”

Data: 28/08 – quinta-feira

Horário: das 19h às 22h.

Local: ACIF – entrada pela Rua Major Claudiano, 1907 – Centro.

Valor: R$ 180 à vista ou dividido em até 3 vezes sem juros.

Informações: (16) 9 9187-6239 / https://wa.me/message/PXXURK23QWIFK1.