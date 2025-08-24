Incêndio destrói loja Maravilhas do Lar em Ribeirão Preto

Um incêndio de grandes proporções assustou moradores e clientes de Ribeirão Preto (SP) na tarde deste domingo, 24, após atingir a unidade da loja Maravilhas do Lar, localizada na movimentada Avenida Independência, uma das mais conhecidas da cidade.
As chamas, que começaram de forma repentina, se espalharam rapidamente pelo prédio comercial e formaram uma nuvem densa de fumaça, visível a quilômetros de distância. O céu da região ficou tomado pela fumaça escura, chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela avenida.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e chegaram em poucos minutos. Chgaram e trabalharam inicialmente com a hipótese de multiplas vítimas, no local, foi montada uma área de concentração de vítimas e um posto médico avançado para socorrer possíveis feridos.
Três pessoas precisaram de atendimento médico — um cliente e dois funcionários da loja. Eles sofreram queimaduras de primeiro grau e inalaram fumaça, mas, segundo os bombeiros, sãomvitimas leves. As vítimas foram encaminhadas para unidades de pronto atendimento e também para um hospital particular da cidade.
Apesar do susto, todos os demais colaboradores e clientes foram retirados em segurança do prédio.
Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. As autoridades informaram que uma perícia será realizada para apontar as causas e possíveis falhas na estrutura elétrica ou em equipamentos da loja.
Nota oficial da empresa
Em comunicado, a Maravilhas do Lar informou que a unidade estava com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vigente e cumpria todas as normas de segurança exigidas. A empresa ressaltou que todos os colaboradores foram evacuados em segurança e que está prestando suporte às equipes envolvidas.
“Desde o ocorrido, a Maravilhas do Lar tem acompanhado de perto as apurações e prestado todo apoio aos colaboradores da unidade, reforçando o compromisso com a segurança e o cuidado com nossos funcionários e clientes”, informou a nota.
Moradores relataram cenas de pânico e correria nos arredores da loja no momento em que o fogo tomou grandes proporções. A Avenida Independência precisou ser parcialmente interditada para a atuação dos bombeiros, causando lentidão no trânsito.
Apesar da gravidade do incêndio, não houve vítimas graves ou fatais e as chamas foram controladas após horas de trabalho intenso dos bombeiros.
