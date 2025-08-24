Incêndio destrói loja Maravilhas do Lar em Ribeirão Preto

Um incêndio de grandes proporções assustou moradores e clientes de Ribeirão Preto (SP) na tarde deste domingo, 24, após atingir a unidade da loja Maravilhas do Lar, localizada na movimentada Avenida Independência, uma das mais conhecidas da cidade.

As chamas, que começaram de forma repentina, se espalharam rapidamente pelo prédio comercial e formaram uma nuvem densa de fumaça, visível a quilômetros de distância. O céu da região ficou tomado pela fumaça escura, chamando a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela avenida.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e chegaram em poucos minutos. Chgaram e trabalharam inicialmente com a hipótese de multiplas vítimas, no local, foi montada uma área de concentração de vítimas e um posto médico avançado para socorrer possíveis feridos.