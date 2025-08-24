Homem invade casa com facão e tenta abusar de mulher

Uma mulher foi vítima de tentativa de abuso neste sábado, 23, em Guará. Sozinha em casa, ela foi surpreendida por um homem que invadiu sua residência armado com um facão.
A mulher estava em um momento de lazer em sua residência, quando o homem entrou, pediu um beijo, e diante da recusa, passou a assediá-la, tentando agarrá-la à força. A vítima pediu que ele parasse, mas o homem continuou.
Um vizinho, que ouviu os gritos, entrou rapidamente no imóvel e empurrou o agressor. O homem começou a ficar nervoso e deu um tapa no rosto da mulher, pegou o facão e começou correr atrás dela. O vizinho conseguiu conte-lo, o que possibilitou que a mulher fugisse e chamasse a Polícia Militar.
Os agentes chegaram ao local e prenderam o suspeito em flagrante, além de apreender o facão usado na invasão. O homem já possui antecedentes criminais, inclusive por agressão aos próprios pais.
